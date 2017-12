Bei der traditionsreichen Veranstaltung, am Sonntag in der Friedenskirche, wird dem Mitsingen mehr Platz gegeben.

Orchester, Ensembles und Solisten der Musikschule der Stadt Krefeld spielen am 3. Advent ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Friedenskirche am Luisenplatz. Damit beschließt die Musikschule ein ereignisreiches Jahr 2017. Das Konzert beginnt am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr. Dem gemeinsamen Singen wird in diesem Jahr mehr Raum gegeben.

So lädt ein Medley aus Weihnachtsliedern auch das Publikum zum Mitsingen ein. Sinfonieorchester, Blasorchester, das junge Blechbläserensemble, drei Blockflötenensembles und Gesangssolisten gestalten ein festliches Musikprogramm.

Werke von Händel, Bach und Albinoni werden gespielt

Zur Aufführung kommen Werke und Arien der großen barocken Komponisten Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Francesco Manfredini und Tomaso Albinoni. Händels berühmter Einzug der Königin von Saba bildet dabei die Eröffnung des Konzertes und der Finalsatz aus der Reformations-Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy den Ausgang. Mit dem Romantiker Mendelssohn Bartholdy wird im Programm zugleich eine Brücke zu den jungen Zeitgenossen Martin Heuser und Etienne Crausaz geschlagen.

Das große Blasorchester der Musikschule spielt Auszüge aus der Konzertsuite Deliverance. Diese stammt aus der Feder des Schweizer Tubisten Crausaz und war Pflichtstück beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2016 in Baden-Württemberg.

Mit dieser Veranstaltung möchte sich der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Krefeld zusammen mit der Musikschule zum Jahresabschluss bei allen Freunden und Unterstützern der Musikschule bedanken.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.