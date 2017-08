Spannend und abwechslungsreich – so beschreibt Jennifer Morscheiser das erste Jahr im Museum Burg Linn. Im August 2016 trat sie dort ihr Amt als Museumsleiterin an – und bringt mit ihrer quirligen Art frischen Wind nach Krefeld.

Linn. Während die Mosel gemächlich an der Stadt Traben-Trarbach (Rheinland Pfalz) – der Heimat von Jennifer Morscheiser – entlang schlängelt und die Sonne langsam untergeht, hört ein kleines lockiges Mädchen gebannt ihrer Mutter zu. Es ist Märchenzeit. Die Mutter erzählt ihrer Tochter vom karthagischen Heerführer Hannibal und dessen Feldzug gegen Rom, den er unter anderem mit 37 Elefanten unternahm. Eine Alpenüberquerung mit Elefanten? Warum? Geht das überhaupt? Das Mädchen kann es kaum fassen, will mehr wissen. Sie klebt an den Lippen ihrer Mutter, denn die Geschichte ist spannender als jeder Krimi. Doch das Beste ist: Sie ist tatsächlich wahr. Deshalb besteht für den Lockenkopf bereits in der fünften Klasse kein Zweifel, was sie später werden möchte: Archäologin.

30 Jahre später. Es ist ein Jahr her, dass Jennifer Morscheiser (38), inzwischen promovierte Archäologin, das Amt der Museumsleiterin auf Burg Linn übernommen hat. Ein Jahr voller Projekte, voller Ideen und vor allem voller Menschen, die sie stets unterstützt haben. Zeit zum Durchatmen gab es kaum. Denn immer stand etwas Neues an. „Das Jahr war ziemlich dicht an Terminen und Änderungen, es gab keine Chance den Projekten aus dem Weg zu gehen“, sagt Morscheiser. „Dafür war es aber sehr abwechslungsreich und hat viel Spaß gemacht.“

Auf ihrer langen To-do-Liste gab es einige Punkte, die es umzusetzen galt: frische Farben in die Museumsräume und schnell Veränderungen in der Ausstellung wie die Schiffshalle oder erst kürzlich den Umzug Ottos in seine Burg zu bringen, spannende Vorträge vorbereiten, das Konzept der Kinderführungen zeitgemäßer zu gestalten, einen eigenen Internetauftritt zu erarbeiten, Facebook reger zu nutzen, nur zwei Sonderausstellungen pro Jahr anzubieten und eine Museums-App für Besucher zu programmieren. Gemeinsam mit ihrem Team und vielen Ehrenamtlichen ging die Leiterin alles an. „Schließlich ist Machen deutlich lustiger als nur darüber nachzudenken“, sagt sie.

„Ein Museum muss doch kein eingestaubter Ort sein, an dem alles dunkel gehalten oder Geschichte dröge nacherzählt wird. Meine Mutter hat mich inspiriert und gezeigt, wie lebendig Geschichte sein kann.“

Jennifer Morscheiser, Museumsleiterin Burg Linn

Bis auf die App, die gerade noch in der Programmierphase ist, hat Morscheiser mit ihrem Team alle Punkte auf der Liste abgearbeitet. Die junge Frau räumt ein, dass natürlich auch an manchen Stellen klare Schnitte gezogen werden mussten und Veränderungen manchmal Zeit brauchen, bis man sich an sie gewöhnt. Nicht alle Leute mögen das knallige Rot, dass sie gegen das vorherrschende Grau im Museum setzt. Aber eines ist sicher: es akzentuiert und findet auf der anderen Seite auch regen Zuspruch.