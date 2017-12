DIE WZ KREFELD IN SOZIALEN NETZWERKEN

175 Eisläufer treten beim Weihnachtsmärchen on Ice in der Rheinlandhalle auf. Die Aufführung findet alle zwei Jahre statt. mehr

Pleite in Mannheim: Krefeld Pinguine verlieren 0:7

Die Krefeld Pinguine erlebten Freitagabend in der Kurpfalz ein Debakel. Die Mannschaft von Trainer Rick Adduono war bei der 0:7-Pleite in Mannheim völlig chancenlos. Im zweiten Drittel kassierten die Krefelder vier Gegentore innerhalb von fünf Minuten. Sie rutschten in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. mehr