Trotzdem erfordert ihre Arbeit während der Vorstellung ein hohes Maß an Konzentration. „Entspannung kann man sich da nicht erlauben“, so Bröcker. Damit sie, wenn es ernst wird, möglichst schnell reagieren kann und auf alles vorbereitet ist, beginnt die Arbeit der Inspizientin bereits bei den Bühnenproben, wo Regieteam und technische Leitung für ein Stück zusammenkommen, etwa drei Wochen vor der Premiere einer Aufführung. Dann heißt es für sie, möglichst sekundengenaue Informationen zu den Abläufen auf der Bühne zu sammeln: Wann haben die Künstler ihren Einsatz? Wann wechselt das Licht? Wann setzt die Musik ein?

Das sei in ihrer 18-jährigen Laufbahn am Theater Krefeld-Mönchengladbach aber erst zweimal vorgekommen, beide Male wegen Ohnmachtsanfällen. Kleinigkeiten wie ein zerrissenes Kostüm, der Ausfall eines Scheinwerfers oder das verspätete Eintreffen eines Künstlers zum Auftritt kämen hingegen fast bei jeder Vorstellung vor. Bröckers Aufgabe ist es dann vor allem auch, dafür zu sorgen, dass das Publikum davon nichts bemerkt. „Solche Problemchen sind oft ganz schnell gelöst.“

„Die Künstler wissen, was sie zu tun haben, aber warten auf mein Zeichen, um zu wissen, das es auch die richtige Zeit dafür ist“, erzählt Bröcker. Als Inspizientin ist sie die Stichwortgeberin im Hintergrund des Bühnengeschehens und im Falle des Falles auch der Master of Desaster, der alles zusammenhält, wenn mal etwas schief läuft. Dann müsse man die Vorstellung auch mal unterbrechen.

Während der Vorstellungen koordiniert sie von einem Pult hinter der Bühne aus Kommandos an ihre Kollegen von der Belichtung, vom Ton und der Technik. „Ab dem Moment, in dem es im Foyer klingelt und der Einlass beginnt, bis zum abschließenden Applaus liegt alles, was sich auf der Bühne verändert, in unserer Hand.“

Bröcker versucht in dieser Zeit, die Inszenierung so gut wie möglich kennenzulernen. Die Angaben notiert sie dann in einem sogenannten Inspizientenbuch. Diese Bücher sind absolut unerlässlich dafür, dass abends zur Vorstellung der Vorhang aufgehen kann. Und sie müssen so genau sein, dass zur Not auch eine von Bröckers Kolleginnen einspringen könnte.

Bröcker betreut hauptsächlich Musiktheater und Ballett, 1989 kam die gebürtige Australierin selbst als Tänzerin ans Haus. Erst später habe sie dann umgeschult. In Deutschland ist der Beruf der Inspizientin kein Lernberuf, auch ihre Kollegen sind vornehmlich Seiteneinsteiger, wie sie selbst auch. „Bei uns ist alles learning by doing“, sagt Bröcker. Einen Arbeitsalltag kennt sie nicht, bei ihr gleicht kein Tag dem anderen. Während der Probenzeit arbeitet sie tagsüber, bei Vorstellungen dann auch mal abends oder am Wochenende. Darunter leidet auch die Freizeit.

An ihrer Arbeit schätzt sie besonders die kreative Umgebung und die Abwechslung. Auch neben ihrer Arbeit engagiert die ehemalige Tänzerin sich vor allem dafür, dass der Tanzberuf in der Öffentlichkeit besser verstanden wird und mehr Anerkennung erfährt.

Seit 2006 ist sie Mitglied der Gesellschaft für Ballett und Tanz. Vielleicht ist Bröcker als Backstage-Managerin auch deshalb so gut geeignet: Sie versteht nicht nur ihren eigenen Beruf, sondern auch den der Tänzer und sorgt so für flüssige Abläufe hinter und ein reibungsloses Theatererlebnis auf der Bühne.