Blockhaus: Wir sehen „Unterwerfung“ als Folgeprojekt von „Kein schöner Land“ mit der Fragestellung „Was passiert in einer Gesellschaft durch die Ankunft von Flüchtlingen? Was verändert das im Selbstverständnis des einzelnen und im Umgang miteinander?“ Für „Unterwerfung“ mussten wir uns entscheiden, was wir aus „Kein schöner Land“ konzeptionell übernehmen wollen. Wichtig war uns, die chorische Form des Erzählens beizubehalten. Wir haben ein maßgeschneidertes Konzept für diese Inszenierung erarbeitet. Genau für dieses Theater, für diesen Regisseur und dieses Ensemble.

Blockhaus: Ich bin viel gereist und habe „Unterwerfung“ unter anderem am Deutschen Schauspielhaus Hamburg als Monolog mit dem großartigen Edgar Selge gesehen. Die konzeptionellen Ansätze sind alle sehr unterschiedlich. Jede Fassung ringt dem Werk einen anderen Aspekt ab. Auch für uns stellte sich die Frage: Was ist uns wichtig. Und dann: Wie machen wir das?

Thomas Blockhaus: Es gibt keine von Michel Houellebecq autorisierte Dramatisierung. Jedes Theater muss sich seinen eigenen Zugang erarbeiten. Was zeigt, dass der Autor dem Kern seines Werks grundsätzlich vertraut und nichts vorgeben will. Glücklicherweise, denn für mich war und ist es ein reizvolles Freispiel voller Herausforderungen.

Apropos Chor . . .

Blockhaus: Es ist der Chor, der auch bei „Kein schöner Land“ am Start war. Die Schauspieler sollen zunächst wie Menschen aus der Stadt wirken, die sich zum gemeinsamen Singen treffen. In „Unterwerfung“ wird dieser Chor zu Beginn mit dem Roman konfrontiert und muss sich dazu verhalten. Das ist der Einstieg in unseren Abend. Jeder Chorsänger verwandelt sich dann in einen von acht potenziellen François‘, der Hauptfigur der Geschichte.

Warum verteilen Sie die Rolle des François auf acht Schauspieler?

Blockhaus: Das hat den Vorteil, dass wir unterschiedliche Aspekte der Figur schärfer konturieren und ihr mehrere Stimmen geben können. Und dass wir bestimmte Inhalte deutlicher hervorheben können. Für die Schauspieler ist das Stück eine Herausforderung, weil es eine epische Erzählweise mit einem klassischen Ich-Erzähler, François, ist. Dabei bietet die Figur Ecken und Kanten, hat aber auch etwas sehr Charmantes.

Kommen alle Charaktere des Romans auf die Bühne?

Blockhaus: Nein, nur etwa die Hälfte. Eine Figur habe ich dazu erfunden: Marie, eine junge, sehr moderne Muslima. Wir setzen sie wie eine Art Zeremonienmeisterin ein, die durch das Stück führt. Sie ist das einzige Ich, das nicht aufgesplittet ist.

Welche Rolle spielt denn die Musik in ihrer Bühnenfassung und in der Inszenierung?

Blockhaus: Die Musik ist ein Bindeglied zwischen Bühne und Zuschauer. Ich habe eine ganze Reihe bekannter Chansons, zum Beispiel von Gilbert Bécaud und Jacques Brel, eingebaut, die unser musikalischer Leiter Jochen Kilian mit den Schauspielern einstudiert. Durch die eingearbeiteten Lieder wird der gesprochene Text musikalisch gespiegelt, und der Abend wird deutlich unterhaltsamer, woran uns sehr gelegen ist. Red