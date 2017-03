Kultur in Krefeld

Das Stück „Ligaturen“ im Theater am Marienplatz fesselt das Publikum auf besondere Weise.

Krefeld. Und auf einmal sitzt sie neben dir – die Erinnerung. Wie war das denn im ersten Teil? Hat da der andere Spieler nicht dieses und jenes gemacht? Die neue Klang-Geräusch-Collage, die Hausherr Pit Therre für das März-Programm des Theaters am Marienplatz (Tam) geschaffen hat, bietet mehr als akustische und optische Eindrücke. „Ligaturen“ nennt Therre sein Stück, das aufmerksame Zuschauer nicht nebenbei, sondern ganz gezielt auch noch mit ihrer Wahrnehmungsfähigkeit und ihrem Erinnerungsvermögen konfrontiert.

Die Versuchsanordnung scheint simpel. Im länglichen Bühnenraum sitzen die Zuschauer an beiden Seiten, auf der Fläche sind die beiden Positionen der Spieler durch einen blickdichten Vorhang getrennt. Die Zuschauer sehen also nur jeweils einen Spieler, können aber beide hören. Sie agieren gleichzeitig.

Wasser aus einer Blechdose markiert den Wechsel

Über Kopf und mit Blickmöglichkeit auf beide Spieler sitzt Therre wie ein Zeremonienmeister. Er ist für die „fließenden Übergänge“ zwischen den Aktionen zuständig. Pit Therre erlaubt sich den Scherz, tatsächlich Wasser fließen zu lassen. Er kippt Wasser von einer Blechdose in eine andere, manchmal klopft er noch mit einem Schlegel auf den Boden des sich entleerenden Gefäßes.

Dieses Wassergießen ist für die Akteure Gereon Bründt und Stefan Hölker das Zeichen, mit einer Aktion zu stoppen und die nächste zu beginnen. Therre strukturiert also zeitlich das Nacheinander der schriftlich genau fixierten Aktionen.

Ligaturen nennt man Verbindungen zweier Buchstaben im Schriftsatz, bei Therre verbinden sich zwei parallel von einem Spieler vollführte Aktionen, akustisch verbinden sich diese dann noch einmal mit den gleichzeitig vollführten Aktionen hinter dem Vorhang. Aber es verbindet sich eben noch mehr.

Termine Tam „Ligaturen mit fließenden Übergängen für Klangerzeuger und einen Vorhang“ von Pit Therre. Dauer: etwa eine Stunde. Nächste Termine: 10., 17., 24. und 31. März, jeweils 22 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Weitere Informationen unter: tamkrefeld.de

Nach einem Durchlauf werden die Zuschauer aufgefordert, die Seiten zu wechseln. Und dann erkennt man, dass die Aktionen der beiden Spieler zwar meist ähnlich sind, aber nicht identisch. Bründt reibt etwa zwei Kristallaschenbecher mit Vorwölbungen aneinander, Hölker benutzt zwei Aschenbecher aus glattem Glas. Beide pfeifen dazu auf einer Stimmpfeife. Die Aschenbechergeräusche sind verschieden, das hat man ja im ersten Durchgang wahrscheinlich realisiert.

Aber wenn man dann dem zweiten Spieler zuschaut, schiebt sich wie von selbst das Bild vors geistige Auge, das vom ersten Spieler haften geblieben ist, und dabei wird einem noch einmal besonders die Differenz der Aktionen bewusst.

Erfahrene Besucher des Tam würden sich wahrscheinlich alleine schon an den Klanggeräuschverbindungen erfreuen. Eine Concertina wird zum Klingen gebracht, dazu wird gesummt. Ein vibrierender Dildo wird an einem Notenpult entlanggeführt, was ziemlich nervtötend brummt, Flummis werden mit einer Zwille auf einen Gong geschossen.

Wie aber der zweite Durchgang auf einmal die Aufmerksamkeit steigert, wie die scheinbar einfachen Aktionen sich im Bewusstsein doppeln, wie man auf einmal von dieser nur zunächst abstrakten Performance gefesselt wird, das ist schon erstaunlich.