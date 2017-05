Gudrun Kleffe und Janice Orth stellen ab Freitag ihre Werke im Kunst-Spektrum aus.

Krefeld. Am Anfang waren da ein Strich und ein Faden. Am Ende wurde daraus eine Ausstellung, die die Werke von Gudrun Kleffe und Janice Orth in den Räumen des Kunst-Spektrums zeigt. Berührungspunkte gab es zwischen den beiden Künstlerinnen im Vorfeld durchaus schon, wie Kleffe berichtet: „Wir haben beide Kurse bei Professor Qi Yang genommen, aber zu unterschiedlichen Zeiten.“ So kam es auch, dass sich die beiden Künstlerinnen bisher nicht über den Weg gelaufen sind.

Der Kontakt zueinander entstand über die Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK): „Alle neuen Künstler dürfen im Kunst-Spektrum ausstellen und wir wurden gefragt, ob wir uns vorstellen können, gemeinsam auszustellen“, sagt Kleffe. Am Anfang mussten die beiden Künstlerinnen allerdings erst mal einen gemeinsamen Nenner finden, wie Kleffe erzählt: „Janice malt Landschaften und ich arbeite mit Textilien, wir mussten erst mal schauen, wo wir Gemeinsamkeiten finden können.“

Lange brauchten die Moerserin und die Erkelenzerin allerdings nicht zu suchen: „Nachdem wir uns beschnuppert haben, fanden wir die Verknüpfung: Janice’ Landschaftsbildern enthalten immer Linien und ich arbeite ja mit Fäden – da war der Ausstellungstitel ,Strich und Faden’ naheliegend.“ Die Moerserin fertigte eigens für die Veranstaltung in Krefeld neue Exponate an und freut sich bereits auf die Ausstellungseröffnung am heutigen Freitag.

Für Kleffe war es ein Glücksgriff, dass sie bei einer Ausstellung in der Friedenskirche von einer Künstlerin, die ebenfalls der GGK angehört, angesprochen wurde: „Anna fragte mich damals, ob ich nicht auch Lust hätte, dem Verein beizutreten.“. Entstanden ist mit „Strich und Faden“ eine Ausstellung, die zahlreiche Werke beider Künstlerinnen zeigt, und den Betrachter einlädt vom 5. bis zum 27. Mai die Verknüpfung von Malerei und der Kunst mit textilen Stoffen zu entdecken.