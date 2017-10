Bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung der Kufa ist bestimmt worden, dass Wolfgang Renno, Robin Lotze, Elisabeth Boves und Kassenwart Daniel Christoffel ihre Ämter und Aufgaben behalten. Die vier Ehrenamtler werden sich auch weiterhin zahlreichen Projekten zur Weiterentwicklung der Kulturfabrik widmen.

Um in die Kirche zu gehen, gibt es viele Gründe. Aber am Freitag, 13. Oktober, gibt es gleich vier gute Gründe. Die Band 4 Good Reasons tritt um 20 Uhr in der Friedenskirche auf. Dezent bestückt mit Querflöte, Akustikgitarren, Schlagzeug und prägnantem Gesang haben sich Bernd Thelen, Katrin Nelsen, Achim Remmertz und Jörg Schreinemackers ganz dem Songwriting verschrieben. Karten gibt es an der Abendkasse.

Stimmungsvoll verspricht es am Freitag, 13. Oktober, auf der Burg Linn zu werden. Dann ist die Gruppe Merain mit ihrer irischen Musik in den Räumen an der Rheinbabenstraße 85 zu Gast. Beginn des Konzerts mit dem Namen „Celtic Ways“ ist um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Mediencenter an der Rheinstraße 76.