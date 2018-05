Julian Pohlmann und Leonhard Munz landen als Duo „Specktakel“ mit „Mama Laudaaa“ ein erfolgreiches Debüt.

Krefeld. Das rote Badetuch haben sie sich schon mal umgeschlungen. Auch das weiße Poloshirt sitzt, der Kragen noch nach unten geklappt. Einer großen Karriere am Ballermann steht jetzt eigentlich nichts mehr im Weg. Noch sitzt das Duo „Specktakel“, bestehend aus Julian Pohlmann (22) und Leonhard „Lenny“ Munz (27), aber zu Hause in Kliedbruch an Mutters Esstisch. Ihr erster Partyschlager „Mama Laudaaa“ wird als Sommerhit des Jahres gehandelt. Und das nicht ohne Grund: Schon 4,5 Millionen Aufrufe zählt der Song auf Youtube. Seit der Veröffentlichung Anfang Februar steht er in der Top ten der Schlagercharts und auf Platz eins in den Ballermann-Charts. Etwas, was beide bis heute kaum glauben können.

„Das war überhaupt das Erste, was wir jemals zu Papier gebracht haben in Form eines Songtextes, wenn man mal ehrlich ist“, gibt Pohlmann zu. Das Duo trägt sein Herz auf der Zunge. Nicht die schlechteste Eigenschaft für angehende Ballermann-Stars. Schon als Kinder haben sie sich beim Wasserball bei der Schwimmvereinigung Krefeld kennengelernt. Heute zeugt von dieser Zeit ein Tattoo am Bein.

Damals noch als reines Spaßprojekt

Eins wussten beide schon immer: dass sie „irgendwie“ auf die Bühne wollen. Was immer eine ferne Idee war, wird 2017 innerhalb weniger Monate konkret. Per Zufall bekommen die beiden Kontakt zur Schlagerszene, werden auf die Ballermann Awards in Willingen eingeladen. Schon davor gibt das Duo sich einen Namen, damals noch als reines Spaßprojekt. „Wir wollten uns halt auch T-Shirts drucken für den Award. Ein Name mit Wiedererkennungswert musste her. Und der Name passt. Wir gehen aus uns raus und sind lebensfroh. Und natürlich wollten wir auch noch auf unsere Körpermasse anspielen“, sagt Munz mit einem Grinsen.

Idee kommt auf Herrentour in Hamburg

Geplant war das alles eher nicht. Doch die beiden wollen es wagen: einen Song schreiben, um als Schlagerduo durchzustarten. „Wir dachten uns halt, wenn wir’s nicht machen, macht’s wer anders. Und dann waren wir da.“ Specktakel war geboren. Die Idee für das Debüt „Mama Laudaaa“ kam Munz letzten Sommer auf Herrentour in Hamburg. Wieder zurück in Krefeld er seinen Schlager-Partner in Berlin an. „Ich fand die Idee so klasse, dass ich mich noch am selben Tag ins Auto gesetzt habe und nach Krefeld gefahren bin“, erinnert sich Pohlmann. Innerhalb von zwei Wochen haben sie dann am Text gefeilt, den Song als Sprachnotiz eingesungen und auf gut Glück in einer Mail an einen bekannten Produzenten aus Köln geschickt.