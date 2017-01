Anzeige

Autounfall in Krefeld - Achtjähriger in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen um 8.00 Uhr ein achtjähriges Kind lebensgefährlich verletzt worden. Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Skoda über die Straße Am Schicksbaum in Richtung St. Töniser Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem 8-jährigen Jungen, der die Straße am... mehr