Am 21. Mai ist der internationale Museumstag. Der Eintritt zu den Sammlungen ist frei.

Krefeld. Am 21. Mai gibt es in den Museen mehr zu sehen und zu erleben als sonst – und das noch bei freiem Eintritt. Der 40. Internationale Museumstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!“ Das Thema des Museumstags war nicht leicht umzusetzen, gesteht Christoph Dautermann, stellvertretender Leiter des Museums Burg Linn. „Schließlich muss man damit in Deutschland rund 1600 Museen unter einen Hut bringen. Aber Spurensuche trifft immer zu.“

Wie jedes Jahr gibt es zu diesem Tag ein besonders großes Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten in den Museen und das bei freiem Eintritt. Im Museum Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, gibt es als besondere Attraktion und Premiere „Kinder führen Kinder“. Fünf elfjährige Jungen und Mädchen stehen bereit, Kinder auf zwei verschiedenen Touren durch das historische Gemäuer zu führen.

Für Erwachsene bieten die Museumsleiterin Jennifer Morscheiser sowie ihr Stellvertreter Christoph Dautermann Führungen an (14 Uhr: Archäologisches Museum mit Morscheiser und 11 Uhr: Jagdschloss und 13 Uhr: Sonderausstellung „1517 – Krefeld und die Reformation“ mit Dautermann). Um 14 Uhr findet eine Vorführung der Musikinstrumente im Jagdschloss statt, von 10 bis 18 Uhr öffnet die historische Feuerwehr Linn ihre Türen. Bei gutem Wetter gibt es ab 14 Uhr vom Andreasmarkt Kutschfahrten mit Peter Winkmann.

Die Besucher des Textilmuseums sehen die Werkstätte

Das Deutsche Textilmuseum am Andreasmarkt bietet jeweils um 11 und 13 Uhr Werkstattgespräche mit Restauratorinnen in der Restaurierungswerkstatt an. Wegen der Räumlichkeiten ist eine Anmeldung eine halbe Stunde vor Beginn an der Museumskasse nötig. Die Restauratorin Katharina Wagner berichtet um 11.30 und 13.30 Uhr in der Bibliothek über die Restaurierung der neu erworbenen englischen Bildstickerei. Um 12 und 14 Uhr leitet Isa Fleischmann-Heck eine Spurensuche am Objekt in der aktuellen Ausstellung.

Im Kaiser-Wilhelm-Museum geht es um entartete Kunst

In den Krefelder Kunstmuseen gibt es besondere Führungen: Im Haus Esters, Wilhelmshofallee 91-97, wird zur Ausstellung Naufus Ramírez-Figueroa die erste Spurensuche angebiten, die sich mit der Vermittlung der Bürgerkriegssituation in der Kunst beschäftigt (Beginn 11.30 Uhr). Im Kaiser-Wilhelm-Museum, Joseph-Beuys-Platz 1 (ehemals Karlsplatz 35), geht es rund um das Thema „Entartete Kunst und die Sammlung des Museums“ (Beginn 14.30 Uhr). Im Haus Lange, Wilhelmshofallee 91-97, geht es um die Schenkungen des Museums mit dem Schwerpunkt „Die Liebe der Krefelder zu ihrer Kunst von der Frühzeit der Sammlung bis heute“ (Beginn 15.30 Uhr).

Die Villa Merländer hat am Internationalen Museumstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auch der Entomologische Verein Krefeld veranstaltet einen Tag der offenen Tür von 11 bis 17 Uhr und bietet Einblicke in seine Insekten-Sammlungen und sein Archiv an der Marktstraße 159. Man stellt aus Anlass des 150. Geburtstags von Max Rothke diesen Krefelder Insektenforscher und Naturkundler vor und dabei auch Exemplare vieler in Krefeld bereits ausgestorbener Insektenarten.