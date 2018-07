Fünf Mädchen und ein Junge schaffen eine eindrucksvolle Inszenierung zu gesellschaftlichen Tabus.

Melchior, gespielt von Arne Hommes, sitzt sichtlich bedrückt auf einer Schaukel, während der Rektor seiner Schule ihn von einer erhöhten Position für den Selbstmord seines Freundes Moritz Stiefel verantwortlich macht. Er habe ihm eine Abhandlung über das „unflätige“ Konstrukt der Sexualität zukommen lassen. Gespielt wird der Rektor im Kollektiv von Marta Otten, Mascha Reichenheim, Erika Schelenberg, Nele Rembold und Isabel Schüten, die dynamisch zwischen ihren verschiedenen Rollen wechseln. Jede von ihnen trägt einen übergroßen Schnurrbart vor dem Gesicht, der an den klassischen Bart Kaiser Wilhelms erinnert, dessen Inthronisation drei Jahre vor der Erscheinung des Stückes „Frühlings Erwachen“ vollzogen wurde.

Ein Problem wird zur größten Stärke des Stücks

Ein Zufall ist dies keineswegs, denn Frank Wedekinds Werk aus dem Jahre 1891 thematisiert die Tabuisierung der menschlichen und insbesondere jugendlichen Sexualität und deren Obszönisierung auf Basis des wilhelminischen Wertemodells, die in besonderem Maße während der Pubertät zu inneren Konflikten führt. Am Samstag feierte die Inszenierung des Jugendclubs ihre Premiere in der Fabrik Heeder.

Im vergangenen Oktober begannen die Proben für Frühlings Erwachen im Jugendclub des Krefelder Theaters unter ungewöhnlichen Umständen, berichtet Maren Gambusch, die das Stück gemeinsam mit den Jugendlichen konzipierte und inszenierte. „Wir überlegen uns immer schon vorher, welches Stück wir aufführen wollen“, berichtet sie. Deswegen sei es besonders kompliziert gewesen, ein Stück mit zahlreichen Rollen und nur sechs Darstellenden aufzuführen, unter denen sich mit Arne Hommes nur ein Junge befindet. Ein anfängliches Problem, dass sich letztlich als die wohl größte Stärke des Stückes entpuppt.

Gemeinsam übernehmen die fünf Mädchen die Rolle des Moritz Stiefel, eines unaufgeklärten Jungen aus einem konservativen Elternhaus, den seine ersten sexuellen Regungen befremden und verängstigen. Im Zuge dessen sucht er Rat bei seinem Freund Melchior, der als Sohn einer liberalen Mutter sein höheres Maß an Wissen mit ihm teilt, indem er ihm ein Dokument mit Erklärungen und Zeichnungen aushändigt.

Von der Rolle des Moritz wechseln die Darstellerinnen rapide in die Rolle der Erwachsenen, die im Chor aus dem Off die einzelnen Charaktere bevormunden und kritisieren. Stellen die fünf Darstellerinnen Moritz dar, tragen sie alle eine einheitliche weiße Weste, die sich als Korsett der gesellschaftlichen Erwartungen an seine Person deuten lässt.