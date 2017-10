Theatergruppe trifft sich zum dritten Mal mit anderen Jugendlichen.

Ein Wiedersehen im Zeichen der Nächstenliebe: Zum dritten Mal haben sich Jugendliche aus Krefeld und Haskovo (Bulgarien) getroffen, um gemeinsam Theater zu spielen. Bei der diesjährigen Internationalen Begegnung reiste die Mobile Theatergruppe „Juckreiz“ des städtischen Fachbereichs Jugendhilfe nach Haskovo. Im Vorfeld hatten beide Theatergruppen Szenen zum Thema „Nächstenliebe“ entwickelt, die sie dort gemeinsam präsentierten. „Es ist uns wichtig, beiden Seiten diese Art von Austausch zu ermöglichen“, erklärt Norbert Axnick, Leiter der Abteilung Jugend, an die die Mobile Theatergruppe angegliedert ist.

Dabei sei das Theaterspielen nur das Werkzeug, im Mittelpunkt stehe die Begegnung der Jugendlichen aus beiden Ländern. Den ersten Kontakt hatten die beiden Theatergruppen im Juni 2016, als Krefelds Jugendliche in die 72 000 Einwohner große Stadt reisten, bevor im Oktober 2016 der Rückbesuch in Krefeld erfolgte. Nun konnten bereits geschlossene Freundschaften wieder aufleben. Auch die neuen Mitglieder auf beiden Seiten wurden schnell integriert. „Ich finde es total toll, wie gastfreundlich hier alle sind“, sagte „Juckreiz“-Mitglied Rojda, die erstmalig bei einer internationalen Begegnung dabei war.

So veranstalteten die bulgarischen Jugendlichen unter anderem ein abendliches Überraschungspicknick für ihre deutschen Freunde, welches neben den gemeinsamen Auftritten im Amphitheater in Sozopol sowie im Ivan Dimov Theater in Haskovo zu den Höhepunkten dieses Austausches zählte. Die Mobile Theatergruppe „Juckreiz“ setzt sich gezielt mit Themen aus dem Kinder- und Jugendschutz auseinander.