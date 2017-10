Der Kabarettist Jochen Malmsheimer kommt am Sonntag, 8. Oktober, um 20 Uhr in die Kulturfabrik. An der Dießemer Straße 13 präsentiert er sein Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ frei nach dem Motto: Denn wie schon Erasco von Rotterdam wusste: Wer oft genug an’s Hohle klopft, der schenkt der Leere ein Geräusch. Die Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf. Weitere Informationen gibt es auch unter:

kulturfabrik-krefeld.de