KWM lädt zu Führungen und „Alles Logo“ am Abend.

In der Reihe „Kunst am Mittag“ widmet sich Constanze Zawadzky im Kaiser-Wilhelm-Museum, Joseph-Beuys-Platz 1, morgen um 13.15 Uhr bei einer Kurzführung in der Sammlung dem „Gartenei“ von Peter Ghyczy. Es muss lediglich der Eintritt bezahlt werden. Der nächste Kunst-Impuls findet am Donnerstag, 5. Juli, von 17 bis 21 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Museum statt. Das Thema lautet dann: „Alles Logo. Corporate Design by Peter Behrens“. Der Eintritt ist kostenfrei. Auf dem Programm stehen ein Logo-Workshop, Kurztouren in der Ausstellung: Das Praktische und das Ideale. Peter Behrens, Film-Screening und „Peter Behrens – Vom Skizzenblock zum Alexanderplatz. Eine Dokumentation von Alexander Lorenz“ sowie „Let‘s get modern – Das Quiz zu Peter Behrens“. Wenn nicht anders vermerkt, werden für die Teilnahme an öffentlichen Führungen zwei Euro plus Eintritt berechnet.

Die Stadt Krefeld bietet eine Jahreskarte für alle städtischen Museen an. Der Normalpreis beträgt 40 Euro. Schüler, Studenten und Leistungsempfänger zahlen ermäßigt 20 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis vier Kinder kostet 50 Euro. Weitere Infos zu den Veranstaltungen der Kunstmuseen Krefeld gibt es unter: kunstmuseenkrefeld.de