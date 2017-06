Schriftstellerin Ulrike Renk veröffentlicht mit „Das Lied der Störche“den ersten Teil einer Trilogie mit historischem Hintergrund.

Krefeld. Die Krefelderin Ulrike Renk hat wieder einen Schmöker vorgelegt: Kürzlich erschien im Aufbauverlag „Das Lied der Störche“. Es ist erneut eine Trilogie mit historischem Hintergrund. Der Roman beginnt in Ostpreußen, man schreibt das Jahr 1920. Hauptperson ist Frederike, die vor dem Ersten Weltkrieg geboren wird. Am Ende dieser mehr als 500 Seiten ist sie verheiratet mit dem Gutsbesitzer Ax von Stieglitz. Aber ob das ein glückliches Ende ist?

Die WZ sprach mit der Autorin.

In Ihren Büchern findet sich häufig eine Verbindung zwischen Historie und Fiktion. Woher haben Sie den Stoff?

Ulrike Renk: Ich gestehe, dass ich wahre Geschichten um einiges spannender, aber auch anstrengender zu schreiben finde. Fiktive Geschichten kann man sich ausdenken, kann Höhen und Tiefen erfinden, bei wahren Geschichten ist das nicht so. Da stirbt schon mal ein Sympathieträger, weil das so war. Wäre es eine fiktive Geschichte, könnte man es drehen, aber so geht das nicht. Das ist mir so mit „Minnie“ bei der Australiensaga gegangen. Sie stirbt nun mal, und etliche Leser waren enttäuscht. Aber es widerstrebt mir, eine wahre Geschichte zugunsten des Lesereindrucks, des Spannungsbogens, zu ändern.

Das bedeutet „Das Lied der Störche“ auch auf einer wahren Begebenheit basiert?

Zur Person Vita Ulrike Renk wurde am 25. Januar 1967 in Detmold geboren. Sie wuchs in Dortmund auf und studierte Anglistik, Literaturwissenschaften und Soziologie an der RWTH Aachen. Renk arbeitet als Autorin von Kriminal- und Historienromanen, Herausgeberin und Lektorin, ist Mitherausgeberin der Anthologie der Autoren und Mitglied bei den 42er Autoren.

Renk: „Das Lied der Störche“ ist der Anfang der Lebensgeschichte von Frederike – in meinem Buch heißt sie Frederike zu Weidenfels –, der Name ist allerdings erfunden. Ich habe etliche Namen und Orte geändert, weil es noch zahlreiche Nachkommen gibt. Die Geschichte schenkte mir Gebhard Freiherr zu Putlitz, Frederikes Sohn. Er ist der Schirmherr der 42erAutoren, einem Schriftstellerverein, in dem ich seit einigen Jahren Mitglied bin. Mir ist die Geschichte seiner Mutter genauso geschenkt worden wie die Geschichte von Emilia Bregatner – Die Australierin. Emilias Tochter hatte einen Krefelder geheiratet, einen Te Kloot, der 1860 nach Australien auswanderte.

„Ich bekomme diese Geschichten geschenkt, bekomme Daten, Fakten, Briefe Dokumente. Doch ich spinne darum immer eine irgendwie fiktive Geschichte.“

Ulrike Renk, Krefelder Autorin

Robyn Jessiman, ihre Nachfahrin, hat mich per Mail 2012 angeschrieben, und dann kam die Idee zum Buch. Ich bekomme diese Geschichten geschenkt, bekomme Daten, Fakten, Briefe, Dokumente. Doch ich spinne darum immer eine irgendwie fiktive Geschichte. Freiherr zu Putlitz sagte: Ich habe das Skelett geliefert, Frau Renk hat das Fleisch der Geschichte dazu erfunden. Schon wenn ich einige Details höre, spielt sich in meinem Kopf ein Film ab. Dann denke ich: Wow! Wie wunderbar, darüber kann ich ein Buch schreiben. Das Leben schreibt einfach die besten, die spannendsten Geschichten. Immer.