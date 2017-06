Michel Houellebecqs „Unterwerfung“ ist keine leichte Kost. Trotzdem wagten sich Dramaturg Thomas Blockhaus und Regisseur Matthias Gehrt an den Stoff. Das Ergebnis: eine interessante Islam-Dystopie.

Krefeld. Da sitzt sie nun, die Hauptfigur von Michel Houellebecq. Mit Mickie-Krause-Gedächtnisfrisur, Cordhose und Kippe im Mund erzählt François dem Publikum vor einem Tannenbaum – der hier für christliche Werte stehen soll – von seinem Leben. Doch dann gerät der Schauspieler ins Stocken, er konzentriert sich und bittet letztendlich die Souffleuse Birgit um seinen Text.

Bereits zu Beginn der Premiere von „Unterwerfung“ rappelt es im Karton. Entfallene Textpassagen oder fehlendes Timing sorgen für Stirnrunzeln. Und dann noch das Thema: Ein unzufriedener Mittvierziger, für den nur Alkohol, Sex und Zigaretten im Leben zählen. Dass bei der Präsidentschaftswahl 2022 die Front National mit Marine Le Pen zu siegen droht, rührt ihn nicht. Soll das Land doch vor die Hunde gehen, schließlich geht ihn das ja nichts an. Eine bequeme Denkweise. Doch dann kommt die Wende: Die Brüderschaft der Muslime stellt einen Kandidaten auf. Er gewinnt, und Frankreich wird islamisiert. Und François, dem eigentlich alles egal ist, kommt ins Grübeln.

Zugegeben, Michel Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ ist keine leichte Kost – vielleicht ist das der Grund, warum einige Zuschauer nach der Pause nicht zurückkommen. Die Geschichte dreht sich um François, weshalb viele Monologe vorprogrammiert sind. Diese umgeht Matthias Gehrt geschickt in seiner Inszenierung. Denn anstatt nur einen Schauspieler einzusetzen, setzt er acht ein, die sich in die Hauptfigur François oder aber auch in andere Figuren verwandeln – es kommt zum Dialog und zwischenzeitlich zu einem regen Austausch. Ein Monolog à la Hamlet wäre zu anstrengend gewesen. Die Akteure meistern, wie bereits in „Kein schöner Land“, die chorische Erzählweise. Keine leichte Aufgabe, was man an einigen Stellen an späten Einsätzen merkt.

Allerdings lockert diese Erzählweise – in Kombination mit verschiedenen Chansons von Brel und Bécaud – das Stück ungemein auf. Jeder einzelne Schauspieler verleiht mit seiner Verkörperung des François dem Charakter eine eigene Note. Obwohl die Hauptfigur des Lebens überdrüssig ist, gibt es den hoffnungsvollen François oder den sehr gefühlvollen. Doch egal, um welchen François es sich handelt, es kommt ständig die Frage auf: Was gibt es für ihn noch in diesem Leben?

François geht den Weg des geringsten Widerstands

Er ist verloren, hat aufgeben und es sich mit seiner gleichgültigen Denkweise bequem gemacht. Plötzlich ist Edith Piafs „Je ne regrette rien“ zu hören. Das Lied wird am Ende noch eine wichtige Rolle für François’ Wandlung spielen. Doch zurück zum Text. Als ihm angeboten wird, an die Universität zurückkehren, blitzt neue Hoffnung in seinem leeren Leben auf – und das, obwohl er seinen intellektuellen Höhepunkt bereits erreicht hat.