Das Stück „Der singende Postbote“ wird seit dem Frühsommer 2017 als Gastspielproduktion im Theater Hintenlinks in vielen Kindergärten Krefelds und der Region gespielt. Auffällig dabei sei, dass sich nicht alle Kindergärten die Gage für diese Produktion leisten können, merken die Verantwortlichen des Theaters Hintenlinks an. So blieben Einrichtungen mit kleinem Budget und weniger starken Fördervereinen trotz fairer Gagenforderung auf der Strecke.

Im Oktober startete das Theater hierfür seine erste Crowdfunding-Aktion für „Der singende Postbote“. Ziel war es, 2000 Euro darüber zu generieren. Knapp über die Hälfte der Summe konnte bisher eingesammelt werden. Das gesammelte Geld soll folgendermaßen eingesetzt werden: Kindergärten, die sich die Gage für eine Aufführung von „Der singende Postbote“ nicht leisten können, erhalten Zuschüsse aus dem Mitteln, die bei der Crowdfunding-Aktion zusammen kommen.

Der Haken an der Sache: Nur bei Erreichen der 2000 Euro werden die Spenden an das Theater Hintenlinks zum weiteren Einsatz ausgezahlt. Wenn die Summe nicht erreicht wird, fließen die Spenden zurück. Und das Crowdfunding-Projekt ist gescheitert. Die Aktion geht noch bis zu Mittwoch, 13. Dezember. Mehr Infos gibt es im Internet auf:

STARTNEXT.com