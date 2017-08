Cooper: In Phoenix gehe ich Mittwochmorgens gerne zum Bibelstudium. Wenn der Lehrer nicht auftaucht, was öfter vorkommt, übernehme ich den Unterricht. Meist vermittele ich dann Grundlegendes. Aber ich kenne mich aus: Ich lese jeden Tag in der Bibel und gehe jeden Sonntag in die Kirche.

Alice Cooper: Ich bin Experte im Messerwerfen! Sehen Sie das Poster mit meinem Namen dort hängen? Ich könnte aus der Fünf-Meter-Distanz zehn Messer in dem O von Cooper versenken und noch mal zehn im anderen O. Ich habe es mir über die Jahre auf meinen Tourneen Backstage beigebracht. Das Zweite ist: In der sechsten Klasse gewann ich den „Pony Contest“. Das ist ein spaßiger Tanz mit Drehungen, Seitwärtsschritten . . . Wer wissen will, wie der Pony aussieht, muss sich nur „Hairspray“ anschauen. Kein Typ war besser als ich in der Disziplin – ich war der Pony-Champion!

In der Hauptstadt ist der „King of Shock Rock“ und passionierte Golfspieler, um sein neues Album zu bewerben, mit dem er im November im Rahmen seiner Deutschland-Tournee auch in den König-Palast nach Krefeld kommt. „Paranormal“ klingt überaus vital für einen 69-Jährigen. „70 ist das neue 40“, sagt Alice Cooper – und man glaubt es ihm aufs Wort.

Cooper: Meine Eltern waren beide gläubige Christen, aber cool und nicht militant. Mein Vater war Pastor. Mein Großvater war sieben Jahre lang Wanderprediger. Ich bin mit ihren Lehren aufgewachsen und habe das genossen. Doch als Teenager kam die Zeit, in der ich mich so weit davon entfernte wie ich nur konnte. Ich wurde Alice Cooper und verfiel dem Alkohol. Ich wäre fast daran gestorben. Ich hörte den Ruf der Kirche. Ich machte meinen Frieden damit und musste zu dem zurückgehen, was ich kenne.

Cooper: Das kommt vor. Christlicher Glaube bedeutet mehr als nur in der Kirche rumzusitzen. Es ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Als ich Christ wurde, sagte ich zum Pastor: „Ich weiß nicht, ob ich weiterhin Alice Cooper sein kann.“ Aber er antworte: „Gott hat dir nicht das Talent gegeben, damit du dich in der Ecke versteckst. Aber folge ihm in deinem Lifestyle. Sei der beste Rockstar, der du sein kannst!“ Ich habe den Alice-Cooper-Charakter angepasst, so dass er nicht im Widerspruch zu meinem Glauben steht. Ich war eh nie satanisch, es war immer eher Comedy auf der Bühne, auch wenn es für Eltern angsteinflößend aussah. Und gegen Theater hat Gott nichts.

Cooper: Wir haben unser einziges Deutschland-Konzert just an dem Tag gespielt, an dem die schlimmen Schlagzeilen über Johnny und seine Ehe mit Amber (Anm. d. Red. Schauspielerin Amber Heard ist die Ex-Frau von Depp, in der Beziehung wurden Gewaltvorwürfe laut) einbrachen. Johnny sagte nur: „Ich bin so froh, gerade auf Tour zu sein.“ 99 Prozent der Vorwürfe waren eh Bullshit. Ich kenne Johnny so gut, er ist der süßeste Typ der Welt und wie ein kleiner Bruder. Genauso wie Joe Perry. Wir hatten einige „Come To Jesus“-Talks. Wir passen aufeinander auf. Für Johnny ist die Band eh die beste Therapie.

Inwiefern?

Cooper: Er ist nicht mehr so introvertiert. Er will Leute treffen, geht raus auf die Straße, gibt den Leuten Autogramme. Er hat so was früher nicht gemacht. Auch wenn ich Amber mochte, aber seit er von ihr getrennt ist, ist er sehr viel spaßiger drauf. Er kommt pünktlich zum Konzert, ist immer bereit zu spielen. Er ist eh ein toller Gitarrist. So langsam verstehen die Leute, dass Johnny Depp ein Rockstar ist, der zufällig Schauspieler geworden ist.

Auf Ihrem neuen Album gibt es den Song „Paranoiac Personality“. Dabei scheint es auch um die Paranoia des Promi-Daseins zu gehen.

Cooper: Klar, wenn du von heute auf morgen ein Celebrity wirst, gibt es die Bedienungsanleitung nicht dazu. Letzte Woche warst du noch ein Niemand, diese Woche hast du eine Nummer Eins, und die Leute schmeißen mit Geld nach dir. So war es bei mir: vom Außenseiter zum Hit-Typen in einer Woche. Dass ich den exzessiven Charakter Alice Cooper irgendwann abgekoppelt habe von meinem Privatleben, hat mich gerettet. Denn Leute wie Jim Morrison, Jimi Hendrix oder Chris Cornell haben versucht, sowohl auf und fernab der Bühne dieselbe Person zu sein. Das kann man nur mit Drogen schaffen. Und das hat sie umgebracht.

Wie kommt es eigentlich, dass Sie mit jedem so gut auskommen? Selbst von der Alice Cooper Band, die nun wieder auf Ihrem Album dabei ist, haben Sie sich Ende 1974 in Freundschaft abgeseilt.