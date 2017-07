DIE WZ KREFELD IN SOZIALEN NETZWERKEN

Anzeige

Anzeige

Die Krefelder Polizei veröffentlicht bereits seit längerer Zeit, an welchen Stellen jeweils schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit im Stadtgebiet kontrolliert wird. Nun gibt auch die Stadt Krefeld vorab bekannt, wo das Ordnungsamt überwacht. mehr

Der 1. FC Köln tut sich gegen den Vierligisten KFC Uerdingen äußerst schwer. Ein hochkarätiger Testspielgegner, dem das Team von Trainer Michael Wiesinger eine Woche vor dem Start in die neue Saison der Regionalliga West alles abverlangt. Am Ende gab es ein torloses Remis zwischen dem Team von... mehr

Fotogalerie

Frachtpostzentrum: Feuerwehr rückt mit Strahlenmessgeräten aus

Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag das Frachtpostzentrum in Fischeln auf radioaktive Strahlung gemessen. Das Ergebnis fiel negativ aus. Hintergrund war eine Information von DHL, dass ein Lastwagen an der Tunneleinfahrt nach Calais erhöhte radioaktive Messwerte aufwies. Da der LKW zuvor auch... mehr