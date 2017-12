Der neue Sampler „Music Made in Krefeld“ präsentiert die heimische Musikszene in ihrer ganzen Vielfalt. 23 Bands spielten Titel ein.

Das ist wohl der umfangreichste Sampler, den die Krefelder Pop- und Rockgeschichte jemals gesehen hat. 23 Stücke von 23 Bands hat Kurator Philip Lethen auf „Music Made in Krefeld“ versammelt. Ganz nebenbei schlägt die Anthologie mit seinen Teilnehmern einen Bogen über 50 Jahre Geschichte der hiesigen Musikszene. Am 15. und 16. Dezember präsentieren immerhin 14 der 23 Bands ihren Sampler auf der Rennbahn.

Die ersten sogenannten Krefeld-Sampler gab es in den 1990er Jahren. Auf „Creinveld 113“ (1991) und „Creinveld 215“ (1994) waren die meisten der damals wichtigen Independent-Bands versammelt. Zwischen 2003 und 2012 wurden vom Netzwerk Krefeld Achtung, der Krefelder Rock-Community, dann noch einmal vier Sampler herausgebracht.

Mitten auf der ersten CD des neuen Samplers darf Waldo Karpenkiel (1948) trommeln. Er bringt mit seiner rein instrumentalen Percussionsnummer den Flow der Scheibe zwar etwas ins Stolpern, doch das Urgestein der Szene gehört hier einfach dazu. Karpenkiel startete 1964 mit der Beatband The Generals sein Musikerleben.

Auf dem Sampler ebenfalls vertreten ist das Duo You (Udo Hanten und Albin Meskes), das mit seiner elektronischen Musik schon in den 1970er Jahren aktiv war. Markus Maria Jansen startete in der Band M. walking on the water Ende der 1980er Jahre seine Karriere. Auf dem Sampler hört man ihn mit seiner Band Jansen.

Mit Dear Wolf, ebenfalls einer Band aus den 1980er Jahren, tritt E-Gitarrist Martin Smeets nur noch selten auf, mit seinem aktuellen Projekt Smot aber liefert Smeets einen rockig-knalligen Auftakt für den aktuellen Sampler, bei dem Silja Steffestun-Gottschalk als neue Rockstimme ihre Visitenkarte abgibt.

Am meisten freuen kann man sich vielleicht darüber, dass hier Lutz Caspers wieder zu hören ist. In den 1990er Jahren legte der talentierte Singersongwriter mit einem Händchen für komplexe Arrangements mehrere Platten mit seiner Band Black Mesa vor. Auf dem Sampler gibt es einen ganz neuen, wunderschönen Song von Caspers.

Kurator Philip Lethen ist selber mit seiner aktuellen Band zu hören

Kurator Philip Lethen, auch schon in den 1990er Jahren aktiv, ist als Bassist mit seiner aktuellen Band Construction Set zu hören. Das Quartett macht alternativen Rock mit 1980er-Jahre-Elementen.

Man könnte jetzt in Besetzungsdetails noch mehr Bezüge zur Vergangenheit herstellen, aber das führt zu weit. Natürlich sind auch die neuen Helden fast alle vertreten: der sympathische Singersongwriter Patrick Richardt ebenso wie die Fog Joggers, das vitale Mondo Mashup Sound System ebenso wie das Horst Hansen Trio mit seinem „Überjazz“ und das Provinztheater mit seinem schrulligen Retrosound. Sie alle haben schon lokal, regional, zum Teil auch schon bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.