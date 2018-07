Die Idee dazu kommt ihm durch eine YouTube-Serie, in der er sich auf seinen Etappen durch die afrikanische Wüste immer wieder selbst aufnimmt. Er bekommt Routine vor der Kamera und hat am Ende genügend Material, um damit seine Geschichte zu erzählen. Die Idee eines eigenen Films war geboren.

Köhn war damals sehr unzufrieden mit der eigenen Lebenssituation, also musste eine Veränderung her, und in seinem Fall war diese verhältnismäßig groß. „Ich hatte etwa sieben Jahre in meinem Job als Elektroniker gearbeitet und war davon einfach gelangweilt.“

Dafür tut er sich mit Lars Brauer zusammen, der als freiberuflicher Kameramann und Gestalter arbeitet. Zusammen sichten sie das gedrehte Material, entwickeln eine Storyline und einen Titel für den Film.

Köhn durchlebt im Zuge dieser Produktion einen schmerzhaften Prozess der Aufarbeitung, setzt sich mit der eigenen Kindheit und Vergangenheit auseinander, denn auch diese gehören zum roten Faden des Films, sind eben auch Teil seiner Persönlichkeitsentwicklung, welche er im Film dokumentiert.

Köhn will bald nach Afrika zurückkehren

Was bleibt, sind vor allem die schönen Momente und die neu gewonnene Zufriedenheit. Köhn: „Das prägendste Erlebnis war für mich, diese Freiheit zu haben und in seinem Auto das ganze Universum versammelt zu haben. Diese Freiheit haben wir aber hier jetzt auch ein Stück weit in unserem eigenen Büro.“ Trotzdem warte er nur darauf, bald wieder nach Afrika zurückkehren zu können. Insgesamt zehn Monate investiert das Team in das gemeinsame Projekt für Nachbereitung und Schnitt. Nun steht der Film kurz vor der Fertigstellung und wartet noch auf den letzten Feinschliff.

Gerade kommt Köhn von der Tonmischung aus Berlin. Zweimal soll der Film in Krefeld gezeigt werden, am Montag, 16. Juli, läuft das Selfmade-Projekt zum Start des Open-Air-Kinos auf der Rennbahn. Am Samstag, 28. Juli, wird „Ein Viertel der Welt“ erneut dort vorgeführt. Weitere Termine für die Sommermonate sind bisher in Berlin und Bochum geplant.

Köhn sinniert bereits über neue Ideen, möglichst bald will er die Verwirklichung seines größten Traums angehen. Auch davon erzählt er im Film. Eins hat er schon jetzt geschaffen: ein Werk zwischen persönlicher Geschichte und Abenteuer mit der Botschaft, Veränderungen nicht zu scheuen.