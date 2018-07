„Die lustige Witwe“ wird am Freitag, 3. August, am Brunnen vor dem Schwanenmarkt aufgeführt. Eine Veranstaltung für Kulturfans und die, die es werden möchten.

Es ist ein ungewöhnliches Bild, aber eines, an das sich die Krefelder längst gewöhnt haben: eine Operetten-Aufführung mitten in der Innenstadt. Am Brunnen vor dem Schwanenmarkt-Center, um genau zu sein. Jahr für Jahr wird der Platz zum Kulturspielort, wenn eine „Operette im Espresso-Format“ gezeigt wird. Was eine Operette eigentlich mit Kaffee zu tun hat und was Kulturfans sonst noch über die Veranstaltung wissen sollten, dazu hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was steckt hinter dem Namen „Operette im Espresso-Format“?

Klein, aber fein soll die Aufführung sein. Deshalb das „Espresso-Format“. Und einen leckeren Kaffee genießen viele ja auch ganz gemütlich in der Stadt, vielleicht gemeinsam mit Freunden oder der Familie nach dem Einkaufen.

Was wird gezeigt?

Zu sehen ist „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar. Die Geschichte: Graf Danilo und Hanna dürfen nicht heiraten, weil sie ein einfaches Mädchen vom Land ist. Während der Graf sich nach dem Hochzeitsverbot ablenkt, gelingt es Hanna, einen reichen Bankier zu heiraten, der noch in der Hochzeitsnacht stirbt. Plötzlich ist Hanna eine reiche Witwe mit vielen Verehrern. Und auch Danilos Liebe zu ihr entfacht wieder.

Wer sind die Mitwirkenden?

Produzentin der Operette und Initiatorin des Formats ist Désirée Brodka, selbst studierte Opernsängerin. Sie produzierte schon mehrere Opern und Operetten im Kleinformat und war auch schon in Krefeld zu sehen und hören. Brodka produziert „Die lustige Witwe“ aber nicht nur, sie singt auch selbst die Rolle der Hanna. Ebenfalls mit dabei sind Agris Hartmanis (Bass-Bariton), James Park (Tenor), Maja Tutova (Sopran), und Gereon Grundmann (Bass-Bariton).

Dirigent ist Raphael D. Thöne, er arbeitet mit einem Streichquartett zusammen, in dem neben Álvaro Navarro Díaz, Dmitry Pichugin und Alexander Pichugin auch Katharina Storck aus Krefeld mitspielt.

Was ist das Besondere an der Aufführung?

Ganz klar, der Ort. Raus aus dem Theater oder Opernhaus, rein in die Stadt. Ganz nah dran an den Zuschauern, das ist sowohl für die Zuschauer als auch für die Künstler eine besondere Erfahrung, wie Désirée Brodka erklärt. „Man bekommt die Reaktionen direkt mit und kann auch ganz selbst ganz spontan aufs Publikum zu- und eingehen“, sagt sie. „Immer wieder werde ich zum Beispiel gefragt, wo denn die Mikros sind. Dann entgegne ich: Das ist Operngesang, der ist so laut.“ Mikros gibt es nicht. Keine große Technik, alles „handgemacht“.