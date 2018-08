Im Rittersaal der Burg Linn treten am 31. August Valentin Radutiu und Hardy Rittner auf.

Zum Auftakt der 60. Serenaden-Saison 2018/2019 am Freitag, 31. August, tritt um 20 Uhr das Duo Valentin Radutiu (Cello) und Hardy Rittner (Klavier) im Rittersaal von Burg Linn in Krefeld auf. Die beiden Musiker haben ein Programm mit der Sonate C-Dur op. 102/1 von Beethoven, der Sonate F-Dur op. 99 von Brahms, der Sonate für Violoncello und Klavier von Tarnow sowie der Sonate g-moll op. 65 von Chopin für das Konzert vorbereitet.

Valentin Radutiu spielte mit bekannten Orchestern und ist in Sälen wie der Philharmonie und dem Konzerthaus Berlin, Herkulessaal München und vielen anderen mehr zu hören. Radutiu spielt ein Violoncello von Francesco Ruggieri (Cremona, 1686).

Der Pianist Hardy Rittner zählt sowohl zu den Vorreitern auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis des 19. Jahrhunderts als auch zu einer neuen Pianisten-Generation, die gleichzeitig am modernen Konzertflügel zu Hause und mit Repertoire bis hin zu zeitgenössischer Musik zu hören ist.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 20. August, um 10 Uhr im Kulturbüro der Stadt Krefeld an der Friedrich-Ebert-Straße 42. Dort sind auch die Abo- und Saisonkarten ab sofort erhältlich. Die erste Serenade auf der Burg Linn fand im Jahr 1959 statt. Die Kammermusikreihe gehört zu den traditionsreichsten Konzertreihen Krefelds. Die Freunde der Kammermusik erwartet auch in der 60. Saison keine Preiserhöhung. Die Einzelkarte für ein Serenadenkonzert wird weiterhin 15 Euro, ermäßigt 8,50 Euro kosten. Der Vorverkauf beginnt elf Tage vor dem jeweiligen Konzert.

Das Kulturbüro bietet aber auch diesmal wieder die Möglichkeit, ein Abonnement zu erwerben. Eine Saisonkarte für alle Konzerte ist zum Preis von 112,50 Euro, ermäßigt 64 Euro, zu haben, ein Abo für fünf frei wählbare Konzerte zum Preis von 63 Euro, ermäßigt 35,50 Euro.

Der Vorverkauf für die Silvesterserenade beginnt am Montag, 19. November, im Kulturbüro.

Kartenvorverkauf unter Telefon 58 36 11 im Kulturbüro Krefeld oder online auf:

krefeld.de/kulturbuero