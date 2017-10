Publikum bejubelt Premiere von „Sinfonie des Lebens“ von Robert North im Stadttheater.

Krefeld. Die elementaren Themen Leben und Tod stehen im Mittelpunkt des neuen Ballettabends von Robert North. Unter dem Titel „Sinfonie des Lebens“ verknüpft der Ballettdirektor drei ganz unterschiedliche Stücke zu einem mitreißenden Abend, den das Publikum bei der Premiere im Krefelder Theater entsprechend bejubelte. Wie North wieder die Möglichkeiten eines mehrteiligen Ballettabends nutzt, ist vom ersten Moment an faszinierend. Der Abend beginnt mit der beschwingten Choreografie „Jugend“ zur Musik von Benjamin Britten. Dessen „Simple Symphony“, die er als 20-Jähriger komponierte, liefert das passende musikalische Material für eine Folge tänzerisch beschwingter Begegnungen in Ensembles und Duetten.

Fließende Bewegungen und dynamische Rhythmen

Die Niederrheinischen Sinfoniker unter Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria erweisen sich hier, wie auch bei den anderen Stücken des Abends, als präzise und einfühlsame Begleiter. Kostüme und das Licht des leeren Bühnenraumes (Ausstattung Udo Hesse) schillern in Blautönen. Diese optische Frische spiegelt sich im Tanz mit seinen fließenden Bewegungen und dynamischen Rhythmen perfekt wider.

Jugendliche Unbeschwertheit, aber auch widersprüchliche Gefühle unter Liebenden werden vor allem von den drei Paaren (Irene van Dijk/Alessandro Borghesani, Elisa Rossignoli/Giuseppe Lazzara, Teresa Levrini/Marco A. Carlucci) wunderbar verkörpert.

Nach diesem prickelnden Auftakt bietet der zweite Teil, der das Herzstück des Abends ist, deutlich schwerere Kost. Robert North, der eine große Affinität zur bildenden Kunst hat, hat sich für „Der Schlaf der Vernunft“ von einem gleichnamigen Bild von Goya inspirieren lassen. Thema sind die Schrecken des Krieges, die immer wieder den Tod über das Leben triumphieren lassen.

In seiner 14. Sinfonie hat auch Dimitri Schostakowitsch dieses Thema aufgegriffen. In einer Abfolge von Liedern nach Texten von Lorca, Apollinaire und Rilke geht es ebenfalls um die Macht des Todes. Janet Bartolova (Sopran) und Hayk Dèinyan (Bass) interpretieren eindrucksvoll diese düsteren Lieder in der jeweiligen Originalsprache. An der einen oder anderen Stelle hätte man sich noch etwas mehr Textverständlichkeit gewünscht, aber der erzählerische Stil der Choreografie macht das wieder wett.

Geschichten, die unter die Haut gehen

In beklemmenden und zutiefst berührenden Bildern wird der Kampf zwischen Leben und Tod facettenreich sichtbar. Vor allem in der direkten Konfrontation zwischen der das Leben verkörpernden Frau im roten Kleid (Irene van Dijk) mit dem eiskalten, dämonischen Tod (Alessandro Borghesani) entstehen Momente von großer Intensität. Aber auch die kleineren Geschichten von der Loreley (Elisa Rossignoli) und dem Soldaten (Takashi Kondo) gehen nicht weniger unter die Haut.