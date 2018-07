Beim 19. Literarischen Sommer liest Fikry El Azzouzi im Bischof-Sträter-Haus aus seinem Roman „Sie allein“.

Eva leitet gemeinsam mit ihrem Freund ein kleines Restaurant im Herzen der belgischen Hauptstadt Brüssel. In ihrer Küche arbeitet Ayoub, ein mysteriöser Belgier mit marokkanischem Migrationshintergrund, dessen komplizierte Jugend ihn noch stets zu beschäftigen scheint. Alltägliche Banalitäten wie der Wechsel eines Reifens und kleine Gespräche, in denen sich beide voller Selbstironie ihrer gegenseitigen Vorurteile entladen, führen dazu, dass sie sich rasch verstehen. Während sich Ayoub und Eva näherkommen, versinkt Belgien in einer sich stetig beschleunigenden Spirale aus rassistisch motivierter, islamophober Gewalt, islamistischem Terrorismus und politischem Populismus rechtsnationaler Parteien.

Deutsche, niederländische und flämische Autoren

Was der flämische Autor Fikry El Azzouzi in dem Roman „Sie allein“, der den krönenden Abschluss einer bemerkenswerten Trilogie markiert, verarbeitet, ist brisanter und hochpolitischer Stoff, dem es an Aktualität derzeit insbesondere in Europa nicht mangelt. Anlässlich des 19. Literarischen Sommers, in dessen Rahmen deutsche, niederländische sowie flämische Autoren in verschiedenen Städten in der drei Nationen übergreifenden Region ihre Werke präsentieren, hat Fikry El Azzouzi im Krefelder Bischof-Sträter-Haus Auszüge aus seinem neuen Werk gelesen und sich einem offenen Gespräch rund um die Thematik und seine literarischen und persönlichen Ursprünge geöffnet.

Begleitet wurde er von Ilja Braun, der den zweiten Roman „Wir da draußen“ und den im Jahre 2016 erschienenen finalen Teil aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzte. An diesem Abend darf er neben seiner Funktion als verbaler Übersetzer drei Auszüge aus der deutschen Version, der ein literarischer Eigenwert innewohne, vortragen. Den ersten Abschnitt des Abends liest El Azzouzi jedoch höchstselbst in der Originalsprache. Die Geschichte des Ayoub erzählte er bereits in den vorherigen Romanen, in denen er von dessen Kindheit und Jugend berichtet.

Erzählt wird die Geschichte aus der Ich-Perspektive Ayoubs, autobiographisch ist die Reihe allerdings nicht. Die Figur und ihre Erlebnisse seien fiktiv, basieren jedoch im Kern auf den Erfahrungen, die El Azzouzi als junger Belgier mit marokkanischer Herkunft vorwiegend bei Freunden und Bekannten beobachten konnte oder an der eigenen Haut erfuhr. Die ersten beiden Romane thematisierten die Kindheit und Jugend Ayoubs, die stets von dem Gefühl unvollständiger Zugehörigkeit geprägt waren. Im Zuge dessen geriet er gemeinsam mit seinen Freunden, die als Ausgesetzte der Gesellschaft erachtet wurden, auf die schiefe Bahn, von deren Sphären sich Ayoub letztlich loslösen konnte. Nun arbeitet er in einem Brüsseler Restaurant als Küchenhilfe und trägt seinen emotionalen Ballast tief verborgen in seinem Inneren.