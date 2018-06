Der Trompeter John-Dennis Renken stellt im Jazzkeller sein neues Quintett vor.

Er schon wieder – und sie auch wieder einmal. Der Trompeter John-Dennis Renken gastiert am Donnerstag, 14. Juni, auf Einladung des Jazzklubs Krefeld im Jazzkeller, Lohstraße 92 (Beginn 20.30 Uhr). Nachdem er erst am 30. April zum Internationalen Jazztag als Gastsolist bei der Band Three Fall auf der Burg Linn spielte, kommt er nun mit seiner eigenen Band Tribe nach Krefeld, und zu der gehört die Altsaxophonistin Angelika Niescier, die sich hier auch schon in vielen Konzerten eine Fangemeinde erspielt hat.

Renken war im letzten Jahr der „Improviser in Residence“ in Moers und durfte sich zum Moerser Jazzfestival eine eigene Band zusammenstellen. Dazu erweiterte er sein Trio Zodiac, mit dem er auch schon in Krefeld zu Gast war, um zwei Positionen zum Quintett.

Die Musiker harmonieren gut miteinander

Neben Angelika Niescier kam noch die aus Australien stammende Posaunistin Shannon Barnett hinzu, die auch beim bislang letzten Internationalen Jazztag in Krefeld spielte. So verfügt Tribe also über einen dreiköpfigen Bläsersatz, der von Andreas Wahl an der E-Gitarre und Schlagzeuger Bernd Oeszevim begleitet wird.

Dass Tribe über das letztjährige Moerser Festival hinaus bestehen geblieben ist, hat einen einfachen Grund. Die Zusammenarbeit der fünf Musiker hat offenbar gut funktioniert. Man darf also auch in Krefeld darauf gespannt sein, wie Renken mit seiner Nähe zum Jazzrock, Niescier mit ihrer Fähigkeit zu freien Ausflügen und Barnett mit ihrer Verwurzelung im Modern Jazz zusammenklingen.

Wahl mit seiner rockigen bis psychedelischen Gitarre und Oeszevim mit seinen federnden Grooves werden ihnen jedenfalls einen kurvigen Kurs zwischen Electric Jazz und Bebop Fusion abstecken, durch den sie hindurch improvisieren können. kMs