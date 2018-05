Regisseurin Dedi Baron hat mit „Aus der Zeit fallen“ ein fesselndes Stück geschaffen. Der Autor selbst war im Anschluss berührt.

Während die Zuschauer Platz nehmen, sitzen die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler an dem großen massiven Holztisch in der Mitte der Bühne und agieren recht unauffällig. Der Mann (Bruno Winzen) schleift ein Messer; doch das scheint mehr eine meditative Handlung zu sein denn ein Bemühen, der Frau (Eva Spott) auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches zügig ein scharfes Werkzeug für das Kochen zu liefern. Sie höhlt gerade einen Kürbis aus. Ein großer Topf steht auf der brennenden Flamme eines Gaskochers.

In diese Atmosphäre ruhiger Geschäftigkeit erhebt ein anderer Mann (Joachim Henschke) am Tisch seine Stimme: „Wenn ich es nicht schreibe, dann werde ich es nicht verstehen.“ Damit lenkt er den Blick auf die literarische Vorlage der Aufführung: das sehr persönliche Buch „Aus der Zeit fallen“ des israelischen Autors David Grossman. Hierin schildert er seine Gefühlswelt nach dem Tod seines Sohnes im Libanonkrieg.

Das Schreiben war ihm Therapie, fünf Jahre später diesen Verlust zu verarbeiten. Die israelische Regisseurin Dedi Baron hat im Auftrag des Theaters Krefeld Mönchengladbach das Werk in der Fabrik Heeder – und im Studio Mönchengladbach – auf die Bühne gebracht. Am Donnerstag erlebte das Stück seine Krefelder Premiere.

Bald wird in der Aufführung klar, dass es sich bei dem Messer schärfenden Mann um den Vater des gefallenen Soldaten handelt, bei der kochenden Frau um dessen Mutter. Der Zuschauer ist Augenzeuge bei Schiv’a, der jüdischen Tradition der sieben Trauertage nach einer Beerdigung.

An denen geht man ins Trauerhaus nicht nur zu Kondolenzbesuchen, sondern auch um Gemeinschaft zu erleben, in dem ebenso Momente eines heiteren Gedenken an den Verstorbenen ihren Raum finden. Doch davon ist der Vater weit entfernt. Lange Zeit hält er seinen Kopf unter dem Tisch, als wolle er von seiner Umwelt nichts wahrnehmen.

Er ist in Gedanken „in jener Nacht“, in der es geschah, und er will „dort“ hin, um seinem Sohn noch einmal nahe zu sein. „Komm zu uns, zu mir zurück!“ sagt seine Frau immer wieder. Doch es wird zum wesentlichen Themenstrang des Stückes, dass er dazu nicht in der Lage ist. Das Spiel auf der Bühne ist eindringlich und fesselnd in einer ruhigen Atmosphäre.