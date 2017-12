Krefeld. Der Rockmusiker und Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan macht im April auf seiner Deutschlandtour in Krefeld halt. Am 19. April tritt der Amerikaner im Königpalast auf. Außerdem tritt er in Ulm/Neu-Ulm, Leipzig, Bielefeld, Nürnberg und Baden-Baden auf. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Freitag, 8.12. um 10 Uhr bei ticketmaster und eventim.

Im vergangenen April war Bob Dylan in Düsseldorf aufgetreten. red