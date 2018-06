Peter Gigglberger benennt als Technik für seine Arbeiten „Acryl-Kombination auf Leinwand“, was ein wenig in die Irre führt. Denn entweder nutzt auch er Fotos als Grundlage, denen er dann mit Acrylfarbe Malerisches hinzufügt, oder er malt tatsächlich fotorealistisch.

Wolfgang Schmidt ist bei seinen collageartigen Fotoarbeiten auf der Suche nach Mustern und Strukturen. Fotos – etwa von Gestrüpp, Gräsern oder auch Eisblumen – bilden die Grundlage seiner Arbeiten, den fotografischen Motiven fügt er wahrscheinlich mit einer Bildbearbeitungssoftware grafische Elemente hinzu, die die Formen der Fotos aufgreifen und variieren. In manchen Fällen überlagern die hinzugefügten Formen das fotografische Ausgangsmaterial in einer Weise, die den Bezug beliebig erscheinen lässt, in den besseren Fällen, etwa bei „Musterkennung Gras“, bleiben die grafischen Zusätze mit dem fotografischen Ausgangsmaterial in dialogischem Kontakt.

Wie dem auch sei, was zu erkennen ist, sind oft Strukturen von verputzten Wänden, die so aussehen, als hätten die dazugehörigen Häuser ihre besten Zeiten schon lange hinter sich. Risse, Abplatzungen, Schmutz überziehen die Wände, der Künstler fügt zarte Striche, Schriftzeichen, Farbflächen hinzu.

So entstehen abstrakte Bildwelten auf realistischer Grundlage, die rein bildlich das Thema Vergänglichkeit oder auch Verfall in den Fokus rücken. Aber der Künstler will offenbar mehr, weist seinen Bildern mit Titeln wie „Karriereleiter“ oder „Die Vernunft bewahren“ im besten Fall ironisch gemeinte Bedeutungen zu, deren Bezug zu den Bildern aber willkürlich erscheint.

In den letzten Räumen der Ausstellung vergisst man das gewollte Spiel mit Bedeutungen dann aber schnell, wenn man auf die verspielt leichten Drahtobjekte von Renate Haimerl-Bosch trifft. Dünnere Drähte verwickelt und verknotet die Künstlerin mit dickeren, die Form vorgebenden Drähten zu filigranen Gebilden, die natürliche Formen nachahmen, ihnen aber nicht realistisch entsprechen. Da ist in den Titeln von „Fliegen“ oder auch „Kopffüßlern“ die Rede, aber mehrheitlich fühlt man sich bei den oft von der Decke herabhängenden Objekten an schirmartige Quallen erinnert, die in der Luft des Raums wie im Wasser schweben. Das ist – ohne das abwertend zu meinen – einfach hübsch.