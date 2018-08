Die Konzertreihe startet am 12. August in St. Cyriakus in Hüls.

Der Krefelder Orgelsommer erfreut in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal die Freunde anspruchsvoller Orgelmusik. Initiator Heinz-Peter Kortmann lädt in Zusammenarbeit mit den Pfarren St. Cyriakus und St. Christophorus sowie dem Förderverein für Kirchenmusik an St. Josef und Maria-Waldrast zu fünf Konzerten an verschiedenen Orgeln in Krefelder Stadtteilen ein. So haben alle Krefelder Bürger die Möglichkeit, die prachtvollen Orgeln ihrer Stadt zu erleben.

Gleich für das Eröffnungskonzert am 12. August, ab 18 Uhr, in St. Cyriakus in Hüls, begrüßt Kortmann einen besonderen Gast: Wolfgang Seifen, Professor für Orgelimprovisation an der UdK in Berlin, spielt ein Programm zum Titel“ Die Kunst der Improvisation“. Wolfgang Seifen gilt im Bereich der Orgelimprovisation als einer der Besten weltweit und spielt in Krefeld seine Musik in Form einer Suite Francaise oder auf sein Poème Symphonique an der großen Metzler-Orgel in St. Cyriakus.

Im zweiten Konzert am 19. August ab 18 Uhr, in der Bockumer Pfarrkirche St. Gertrudis ist Roland Uhl von der Insel Reichenau zu Gast. Sein Programm mit Werken von D. Buxtehude, N. Bruhns, J.S. Bach und R. Schumann scheint wie geschaffen für die Disposition der Lukas-Fischer-Orgel. Im Zentrum stehen dabei die selten zu hörenden Drei Tonstücke des dänischen Komponisten Niels Gade.

Trompete trifft Orgel heißt es dann eine Woche später am 26. August ab 18 Uhr, in Maria-Waldrast (Forstwald). Mit Glanz und Gloria treffen hier zwei Instrumente aufeinander, die als Duopartner ganz unterschiedlich, aber dennoch im Duett äußerst beliebt sind. Neben den traditionellen Stücken von J. Mouret und Th. Albinoni spielen Daniel Schmahl (Trompete) und Heinz-Peter Kortmann (Orgel) aber auch Ungewohntes bis zum Jazz von J. Gebhardt bis Led Zeppelin.

Musik aus zwei Jahrhunderten an historischer Weidtmannorgel

Für den 2. September, 18 Uhr, lädt der Orgelsommer die Zuhörer dann zum Hülser Orgelspaziergang ein. Der renommierte Konzertorganist Michal Markuszewski aus Warschau beginnt sein Programm mit Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert unter anderem aus seinem Heimatland an der historischen Weidtmannorgel in der Konventskirche.

Mit einem kurzen Spaziergang wechseln Organist und Publikum dann in die nah gelegene Pfarrkirche St. Cyriakus. Dort erklingt an der großen Metzler-Orgel neben J.S. Bach und W.A. Mozart auch Symphonisches von C. Franck L. Vierne, Th. Dubois und anderen.

Den großen Abschluss des Orgelsommers bildet traditionell wieder die sogenannte Last Night am 9 September. Ab 18 Uhr, in der Kirche St. Josef (Stadtmitte). Neben dem Crescendo Chor unter der Leitung von Heinz-Peter Kortmann wirken in diesem Jahr Ewa Stoschek (Sopran) und Barbara Kortmann (Querflöte) mit. Zusammen bringen sie Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy („Hör mein Bitten“), Teile aus der Missa festiva von K. Wallrath und Werke von A. Guilmant, K. Nystedt, K. Jenkins und anderen zu Gehör.

Und natürlich fehlen auch am Ende nicht die sogenannten „Proms“ wie „Rule Britannia“ oder „Pomp and Circumstances“, die wieder gemeinsam mit allen Mitwirkendem und dem Publikum musiziert werden.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei(willig). Lediglich für die „Last Night“ wird ein Eintrittspreis von zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) erhoben. Karten gibt es unter Telefon 02151 7449580 oder online unter:

förderverein-kirchenmusik-krefeld.de“