Die Tragkonstruktion ist laut eines Statikers intakt geblieben.

Die Fahrradhalle am Stadthaus hat einen Sturmschaden. Ein Baum ist darauf gefallen. Das wurde am Dienstagabend im Kulturausschuss verkündet. Das Sturmtief Friederike hatte vor einer Woche am Donnerstag, 18. Januar, für viel Chaos in der Stadt gesorgt.

Das Gebäude wurde von Egon Eiermann gebaut. Vor einem Jahr beschloss der Kulturausschuss, es auf die Denkmalliste der Stadt zu nehmen. Nun war ein Statiker vor Ort, um die Situation zu beurteilen. „Es sieht ganz schlimm aus, aber die Tragkonstruktion ist intakt geblieben“, erklärt Eva-Maria Eifert vom Denkmalschutz. Vor allem die Leichtbetonplatten hätten Schaden genommen. Jetzt gehe es vor allem darum, dass der Baum entfernt werde, ohne dass der Schaden noch größer werde.

Der graue Schuppen hinter dem ebenfalls von Eiermann gebauten Stadthaus wirkt auf den Betrachter völlig unscheinbar. Die Fahrradhalle wurde Ende der 70er Jahre zu einer Garage umgebaut. Doch hinter den Garagentoren und Wellblechwänden soll sich viel originäre Bausubstanz verbergen. Von Seiten der Stadt hieß es vor einem Jahr, dass die Fahrradhalle zum Bestandteil des Stadthauses gehöre und es aus „künstlerischen und wissenschaftlichen, besonders architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen“ erhaltenswert sei. Deshalb sei es ein Ziel der Stadt, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. for/mmp