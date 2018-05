Anzeige

Der KFC Uerdingen fiebert dem Spiel am Sonntag gegen den SC Wiedenbrück entgegen. Samstag gab es noch einmal ein Abschlusstraining. Mit dabei am Spielfeldrand, KFC-Kapitän Mario Erb, der eine Woche zuvor beim Spiel gegen den WSV einen doppelten Kieferbruch erlitt. mehr

KFC Uerdingen feiert sechsten Sieg in Folge

Der KFC Uerdingen feierte am Sonntag den sechsten Sieg in Folge. Mit 1:0 setzten sich die Krefelder gegen Fortuna Düsseldorf II durch. Der frühere Bundesligaprofi Maximilian Beister erzielte in der 38. Minute den entscheidenden Treffer. mehr