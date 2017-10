Museen Haus Lange und Haus Esters laden zum „Kunst-Impuls“.

Krefeld. Für kommenden Donnerstag laden die Museen Haus Lange und Haus Esters zur Veranstaltung „Kunst-Impuls“ mit Führungen, Musik, Schauspiel-Performance und Video-Kunst. Bei freiem Eintritt können Interessierte die neuen Ausstellungen „EXAT 51. Synthese der Künste im Jugoslawien der Nachkriegszeit“ und „Jasmina Cibic. The Spirit of Our Needs“ erleben. Beide setzen sich mit der Synthese von Kunst, Architektur und Design auseinander. Dabei wird mit „EXAT 51“ erstmals die Nachkriegsmoderne im ehemaligen Jugoslawien unter Tito eingehend in den Blick genommen.

Die slowenische Künstlerin Jasmina Cibic befasst sich dagegen mit dem Erbe der Reformbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts. Dabei hinterfragt sie in Filmen und Installationen staatliche Machtstrukturen ebenso wie die Geschlechterrollen in der Kunst. Einige für Krefeld bedeutende Künstler und Architekten spielen dabei eine Rolle, insbesondere der Architekt Ludwig Mies van der Rohe und die Maler Heinrich Campendonk und Johan Thorn-Prikker. Das Rahmenprogramm am 5. Oktober, 17 bis 21 Uhr, verspricht Abwechslung: Eine Violinistin und eine Klarinettistin spielen unter anderem Werke von John Cage, und ein Theater-Schauspieler trägt Manifeste der Gruppe „EXAT 51“ vor. Außerdem gibt es Kurzführungen zu den Ausstellungen und zur Architektur. Red