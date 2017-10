Die Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) lädt zur Finissage der Ausstellung „Annäherung“ am 7. Oktober, von 11 bis 14 Uhr, ein. Am Samstag zeigen die Künstler Christiane Behr, Peter M. Hasse und Tania Strickrodt zum letzten Mal ihre Werke im Kunst-Spektrum an der St.-Anton-Straße 90.

Im zweiten Kinderkonzert der Niederrheinischen Sinfoniker, das am Sonntag, 8. Oktober, um 11 Uhr und um 12.30 Uhr im Theater Krefeld stattfindet, steht das traditionelle Orchestermärchen auf dem Programm. Diesmal liest Kobold Kiko (Paula Emmrich) das berühmte Märchen von den „Bremer Stadtmusikanten“ vor.

Der Schriftsteller Markus Orths spricht am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr im Niederrheinischen Literaturhaus an der Gutenbergstraße 21 mit Literaturkritiker Jens Dirksen über seine Arbeit und kommende Projekte. Der Eintritt beträgt sieben, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen sind erbeten:

anette.ostrwoski@krefeld.de