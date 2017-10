Krefeld. Die Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) lädt zur Finissage der Ausstellung „Annäherung“ am 7. Oktober, von 11 bis 14 Uhr, ein. Am Samstag zeigen die Künstler Christiane Behr, Peter M. Hasse und Tania Strickrodt zum letzten Mal ihre Werke im Kunst-Spektrum an der St.-Anton-Straße 90.