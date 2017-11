Das Zentrum an der Herbertzstraße erhält 1500 Euro für seinen „Märchen-O-Maten“.

Die Aktion Kunst und Kultur im Unterricht (Akku) hat den Sieger des mit 1500 Euro dotierten Akku-Preises 2017 verkündet: Träger des 20. Akku-Preises ist das Jugendzentrum Herbertzstraße für sein Projekt „Der internationale Märchen-O-Mat“. Mit dem Ziel, aus Koexistenz ein Miteinander wachsen zu lassen, werden in diesem Projekt Märchen, Erzählungen und Geschichten aus unterschiedlichen Kulturkreisen zum Medium, das Menschen, Sprachen und Kulturen zusammenführt.

Verliehen wird der Preis am kommenden Mittwoch, 22. November, im Helmut-Mönkemeyer-Saal der städtischen Musikschule an der Uerdinger Straße. Einmal im Jahr vergibt Akku in Kooperation mit dem Rotary-Club-Krefeld die Auszeichnung für eine besondere kreative Leistung einer Schule, Kita oder einer anderen Institution der Jugendbildung. Mit der Auszeichnung wird die jahrelange ehrenamtliche kreative Arbeit mit Jugendlichen gewürdigt.

Akku möchte mit der Auszeichnung neben dem Projekt „Der internationale Märchen-O-Mat“ außerdem das, so lautet das Lob, „kompetente und motivierte Team des Jugendzentrums“ würdigen, das stets ein feines Gespür für die Notwendigkeiten der Jugendarbeit vor Ort bewiesen habe und sicher auch den künftigen Wandel des Stadtteils erfolgreich begleiten werde. Red