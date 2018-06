Stadtmarketing will bis zum Jubiläum 2023 650 Filme mit Krefeldern produzieren.

Das Filmprojekt 65.0 des Krefelder Stadtmarketings stellt Menschen in den Mittelpunkt. In jeweils 65 Sekunden berichten inzwischen 65 Personen aus ihrer Perspektive über ihren Alltag in hiesigen Unternehmen. Von Auszubildenden bis zu Geschäftsführern reicht die Bandbreite der Akteure. „Als Idee gestartet, um besonders glaubwürdig über Krefeld als erfindungsreiche und experimentierfreudige Stadt ins Gespräch zu kommen, entwickelt sich das Projekt zu einem Krefeld-Film ganz besonderer Art“, sagt der Mitinitiator und Leiter des Stadtmarketings, Uli Cloos.

Wirtschaft macht beim Perspektivwechsel mit

Schön sei das große Interesse aus der Krefelder Wirtschaft auf die Perspektivwechselaktion. Ziel des Projekts ist, bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2023 insgesamt 650 Filme mit Krefeldern zu produzieren. Die Filmreihe sei ein wichtiger Baustein im Krefelder Perspektivwechsel, der im Jahr 2023 mit dem 650-jährigen Bestehen der Stadt Krefeld seinen Höhepunkt finden wird.

„Dass wir so schnell die ersten 65 Filme fertig haben würden, hätte ich nicht erwartet“, freut sich die Projektkoordinatorin im Stadtmarketing, Darina Finsterer, am Rande der aktuellen Dreharbeiten mit Matthias Melcher in der Weinbrennerei Dujardin in Uerdingen. „Wie bereits 2017 wird es 2019, 2021 und natürlich im Jahr 2023 jeweils öffentliche, kunstvolle Filmpräsentationen in spannender Atmosphäre geben“, kündigt Cloos an.

Ähnlich wie mit dem Produkthaus am Albrechtplatz im vergangenen Jahr wird es um überraschende Orte gehen. Allen Mitmachern stehe übrigens ihr eigener Film zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 36 60 15 01. Alle bisherigen Filme sind zu sehen unter:

krefelder-perspektivwechsel.de