Der neue Perspektivwechsel-Kalender für das Jahr 2018 ist da. 26 Motive für zwölf Monate plus Deckblatt sind aus dem Projekt „Tanz in Fabrikhallen“ entstanden. Verantwortlich für die Umsetzung waren Designerin Anja Hüben und Fotograf Andreas Willems. Sie haben mit 13 unterschiedlichen Tanzschulen und -gruppen in 13 Krefelder Unternehmen performt. Herausgekommen sind anrührende bis spektakuläre Motive. Gemeinsam ist allen Motiven der außergewöhnliche Blick hinter die Kulissen Krefelder Unternehmen. Der in limitierter Auflage produzierte Kalender ist zum Preis von 17,50 Euro am Stand des Stadtmarketings „made in Krefeld special“ auf dem Weihnachtsmarkt am Dionysiusplatz erhältlich. Verschiedenste Tanzrichtungen wie Hip Hop, Rock‘n Roll, Tango, Standard, aber auch unbekanntere Tänze, wie Sabar oder andere Tänze aus Afrika, werden mit ungewöhnlichen Blickwinkeln auf Krefelder Unternehmen zusammengebracht.

Mit dem Projekt „Tanz in Fabrikhallen“ hatten sich Anja Hüben und Andreas Willems beim Projektaufruf zum Perspektivwechsel-Jahr 2017 beworben. Das Projekt hatte die Jury überzeugt.

Foto: Andreas Willems