Wenn sich der Sommer verabschiedet, gibt es so manch trauriges Gesicht. Dabei bringt der Herbst viel Schönes, besonders kulinarisch. Die herbstlichen Genüsse warten bereits auf ihren Auftritt. Allen voran Pilze, Wild und Spätburgunder in seiner ganzen Vielfalt. „Pfifferlinge und Steinpilze, kombiniert mit den besten Pinot noir-Weinen wie unserer eigenen, sehr vollmundigen Kaiserhof-Edition, sind ein wirklicher Genuss“, macht Josef Hiller vom Schiefbahner Restaurant und Brasserie Kaiserhof neugierig.

Steinpilze, frisch gebraten mit hausgemachten Nudeln und Salat, die Variante mit geklärter Butter, dem Kalbskarree oder doch lieber mit Knödeln und dem Kalbsrückensteak – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Zubereitungsvielfalt gilt natürlich auch für die Pfifferlinge. Eine Spezialität in Sachen Wild aus der Eifel ist das Hirschrückenfilet in einem Kartoffel-Gemüse-Kleid mit Kirschsoße und Gnocchi.

Ein weiteres Highlight stellt das Rehschnitzel in der Kaiserhof-Panade aus getrockneten Früchten und Nüssen dar. Dazu kommt mit den Herbstmonaten die Ente, etwa als ganze Ente für zwei Personen. Jede halbe Stunde wird sie frisch aus dem Rohr mit Bayrisch Kraut und Semmelknödel serviert. Allerdings sind hier Reservierungen nötig. Immer zwei Enten kommen von 18 bis 20 Uhr aus dem Ofen .

Der Herbst bringt einen weiteren Genuss mit sich und der kommt aus Bayern. Wer passend zum Münchener Oktoberfest bayrische Schmankerln genießen möchte, der muss nicht zur Theresienwiese reisen, sondern ist im Kaiserhof an der richtigen Adresse. Schon eine Woche bevor in München der Ruf „O´zapft is“ erschallt, können sich die Gäste im Kaiserhof auf eine bayrische Zeit freuen. Die Original Weißwurst mit echtem Händlmaier-Senf, frischen Brezen, gebackenem Leberkäse, Schweinebraten mit hausgemachten Klößen oder einen Böfflamot, dem bekannten bayrischen Sauerbraten, mariniert in Rotwein, mit Bayrisch Kraut und Schupfnudeln sowie ein frisch gezapftes Paulaner Oktoberfestbier werden ebenfalls im Kaiserhof serviert.

Auf der bayrischen Speisekarte ist zudem eine ganz besondere Vorspeise zu finden. Es handelt sich um ein Carpaccio von Kalbstafelspitz in Meerrettichmarinade. Auf die Gänse müssen die Gäste noch ein wenig warten. Rund eine Woche vor St. Martin ziehen sie auf dem Kaiserhof ein. Die Schiefbahner Gans gibt es dann in den unterschiedlichsten Formen und Varianten und natürlich auch als ganze Gans für vier Personen.

Mit großen Schritten rücken die Weihnachtsfeiern heran. Der Kaiserhof bietet Platz für acht bis 120 Personen. Ob im Kronensaal, dem kleinen Saal oder einem anderem Raum – kulinarisch bleiben keine Wünsche offen. Das gilt auch für Vegetarier und Veganer.