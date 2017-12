Seit Samstag ist die Gaststätte geschlossen. Die Lebensmittel spendet sie der Tafel. Mittwoch soll das Restaurant wieder öffnen.

Krefeld. Kurz bevor das Restaurant am Samstag öffnen sollte, brach das Feuer in der Küche aus. Seitdem kann die griechische Gaststätte „Lukullus“ am Weeser Weg die Gäste nicht mehr bewirten. Und das in der Adventszeit. „Das sind fast die wichtigsten Tage im Jahr“, sagt Maria Gorissen-Ntora, Mitarbeiterin im Familienbetrieb. Am Samstag waren es mehr als 150 Gäste einer Weihnachtsfeier, die zwei Kegelbahnen waren auch ausgebucht. Insgesamt bietet das Restaurant 350 Gästen Platz – inklusive Außenbereich.

Die Küche bleibt vorerst kalt

Der Brand ist schnell gelöscht, etwa 30 Minuten dauert der Feuerwerhreinsatz. Doch die Küche bleibt kalt, vorerst. Die Lebensmittel bleiben aber trotzdem nicht liegen. „Einen Großteil haben wir an unsere Mitarbeiter verteilt oder befreundeten Gaststätten gegeben“, sagt Gorissen-Ntora. Am Montag kam eine weitere Lieferung – die so kurzfristig nicht mehr abbestellt werden konnte.

Aus der misslichen Lage macht der Betrieb eine gute Tat

Maria Gorissen-Ntora zeigt die Brandstelle in der Küche.

Aus der misslichen Lage macht der Familienbetrieb eine Gute Tat: Zwei große Körbe voller Obst, Eier, Gemüse und Brot, spendet sie der Krefelder Tafel. Brokkoli, Gurken, Rüben und Pilze, dazu Äpfel und Birnen – und ein riesiges Blech voll mit Grillfleisch.

Was daraus genau gezaubert wird, kann Ulrich Kleina, Projektleiter bei der Tafel, nicht sagen. Aber er freut sich über die Spende und bedankt sich herzlich: „Das ist eine klasse Aktion.“ Die Schlange vor dem Gebäude ahnt nicht, welche Lebensmittel gerade angeliefert werden. Griechische Grillspezialitäten dürften nicht oft in den Regalen der Tafel landen.

In der Küche der Gaststätte teilen sich Handwerker und Gutachter der Versicherung dieser Tage den Platz. Zur Schadenshöhe kann Inhaber Ioannis Ntoras noch keine Angaben machen. Sollte alles schnell gehen, soll das Restaurant am Mittwoch wieder öffnen. Dann finden Weihnachtsgesellschaften wieder Platz und die Stammgäste können im Traditionsbetrieb einkehren. Seit 35 Jahren ist das griechische Restaurant am Herstattshof beheimatet.