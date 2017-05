Am Dienstag sind Interessierte von 16 bis 18.30 Uhr herzlich willkommen auf dem Albrechtplatz. Es geht um Krefelds Vielfalt.

Mitte. Am Dienstag, 30. Mai, steigt der der 5. deutsche Diversity Day. Ein Tag, an dem Deutschland aufgefordert ist, Flagge für die Vielfalt in seiner Gesellschaft zu zeigen. Bundesweit sind an dieser Aktion, die unter anderem durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitgetragen wird, zahllose Betriebe und Initiativen beteiligt, die Vielfalt als Stärke und als Chance für das Zusammenleben in Deutschland begreifen. Dies gilt natürlich auch für Krefeld, insbesondere für seine multikulturelle City. Deshalb bittet der Bürgerverein Kronprinzenviertel am Dienstag zwischen 16 und 18.30 Uhr auf den Albrechtplatz.

Initiatorin Barbara Schnell hat sich mächtig ins Zeug gelegt, die Idee, die vor erst zwei Monaten im ehrenamtlichen Netzwerk A.L.A.S.K.A. entstanden ist, umzusetzen. „Eigentlich erleben wir im Viertel vor allem auf dem Albrechtplatz jeden Tag Vielfalt: Wann immer es das Wetter erlaubt, treffen sich hier Menschen aller Altersklassen, aus vielen sozialen Schichten und aus mehreren Dutzend Ländern.“

Deshalb freue man sich sehr, dass das Team der Spielaktion Mobifant spontan begeistert von der Idee gewesen sei, dem Albrechtplatz zum Diversity Day einen Extra-Besuch abzustatten. „Gleichzeitig werden die Graffiti-Künstler des Kollektivs Tubuku den Spielecontainer auf dem Albrechtplatz vom grauen Waschbeton-Quader in ein Tor zu einer anderen Welt verwandeln.“ Und Marlies Großelümern, die jeden Sonntag auf dem Neumarkt mit „Puls of Europe“ für die europäische Idee wirbt, komme zu Besuch. „Alle sind herzlich eingeladen.“

