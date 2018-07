Auch in Krefeld fiebern Kroaten und Franzosen dem WM-Finale entgegen. Der Sieger wird am Sonntag ordentlich die Korken knallen lassen.

Egal, wer das Finale der Fußball-WM am Sonntag gewinnt, für die Kroaten in Krefeld steht der Sieger längst fest. „Wir sind schon Weltmeister. Egal, wie das Spiel ausgeht“, sagt Tomislav Tomic. Er und seine Landsleute, ganz gleich, ob in Deutschland oder Kroatien geboren, reiten seit vier Wochen auf einer Euphoriewelle. Und mit einem weiteren Sieg könnte sich auch Krefeld am späten Sonntagabend in ein rot-weiß-kariertes Fahnenmeer verwandeln. „Dann ist Eskalation, Ausnahmezustand. Dann wird hier irgendwas Großes passieren“, kündigt Mario Coric an.

„Ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich bin mehr als aufgeregt.“

Mario Coric, kroatischer Fan

Denn obwohl die deutsche Nationalmannschaft nach nur anderthalb Wochen ihr persönliches Debakel erlebt hatte, lebt die WM-Euphorie auch in Krefeld weiter. Für die nun neutralen Fußballfans, aber vor allem für die große kroatische Gemeinde hier. Denn das kleine 4,2-Millionen-Einwohner-Land an der Adria steht am Sonntag (17 Uhr/ZDF und Sky) erstmals im WM-Finale. „Ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich bin mehr als aufgeregt“, sagt Coric. Der 43-Jährige ist sich noch nicht sicher, ob er – wie die meisten Kroaten – im Phil’s an der Alten Kirche schaut oder zu Hause. Das macht er von seinen Eltern abhängig. „Selbst ich weiß ja nicht, ob ich das noch einmal erleben werde. Da möchte ich meine Familie und enge Freunde dabei haben“, sagt er.

Für Tomic ist klar: Er geht ins Phil’s. „Am Anfang der WM haben wir dort zu fünft geschaut, beim Halbfinale waren wir 150 bis 200 Leute. Es ist öffentlich, aber wenn wir da sind, wird der Grill angeworfen, es gibt Cevapcici und kroatische Musik. Herrlich.“

„Wenn wir gewinnen, werden wir sicherlich ein paar Flaschen öffnen.“

Yves Chopelin, französischer Koch

Ähnlich sieht es auch beim Finalgegner aus, wenngleich es bei den Franzosen keine Fleischspezialitäten vom Balkan gibt. „Wir sind bei Freunden eingeladen. Aber natürlich stehe ich am Grill“, sagt Yves Chopelin, Senior-Chef des gleichmaligen Restaurants in Uerdingen. Am Samstag feiert er in seinem Lokal noch den französischen Nationalfeiertag, am Sonntag und Montag ist dann geschlossen. „Das passt gut. Denn wenn wir gewinnen, werden wir sicherlich ein paar Flaschen öffnen.“