Kroaten feiern trotz Final-Niederlage

Ausgelassene Stimmung vor dem WM-Finale: Gut 150 Fans der kroatischen Nationalmannschaft haben sich am Sonntagnachmittag auf dem Platz an der Alten Kirche versammelt, um beim Public Viewing gegen Frankreich zu feiern und ihr Team anzufeuern. „Wir gewinnen den Titel für Deutschland mit“, zeigen sich Franja Zec und Marian Nuic vor dem Spiel siegessicher – vorsorglich haben sie schon mal den ersten Stern aufs Trikot geklebt. Julia Prkacin will den Sieg diesmal ohne Verlängerung und Elfmeterschießen. „Kein Problem“, sagt sie „wer ist Frankreich?“ Am Ende hat es dann doch nicht für den Weltmeistertitel gereicht – Kroatien verliert 2:4 in Moskau gegen Favorit Frankreich. Dafür sind die Kroaten Sieger der Herzen. ckd/Foto: Mark Mocnik