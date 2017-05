Krefeld. Am Mittwochmittag ist im Bereich des Kreisverkehrs Friedrichsplatz ein Autofahrer mit einem Kind auf dem Fahrrad zusammengestoßen. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Gegen 13.30 Uhr wollte ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto aus Richtung Innenstadt kommend vom Nordwall aus in den Kreisverkehr einbiegen. Hierbei stieß der VW Golf mit einem 10-jährigen Jungen zusammen, der mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 10-Jährigen in ein Krankenhaus, das der Junge aber nach ambulanter Behandlung wieder am selben Tag verlassen konnte. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der 21-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand kein Schaden.