Krefelds Stahlkocher streiken am 15. März

Krefeld. Am Dienstag haben Vertreter von Gewerkschaften und Betrieben der Stahlindustrie in Krefeld über die Strategie von Warnstreiks beraten. Grund sind die geplatzten Tarifverhandlungen von Montagabend. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld und will die Tarifverträge zur Altersteilzeit und zu Werkverträgen weiterführen. Die Arbeitgeberseite hat eine Lohnerhöhung von 1,3 Prozent ins Spiel gebracht. Jetzt soll mit den Vertrauenskörpern in den Betrieben gesprochen werden, der Warnstreik ist geplant für Mittwoch, 15. März. Am 16. März steigt die nächste Runde.