Am Feiertag besinnen sich Gläubige auf Gott. Dabei ist Stille nicht nur ein Geschenk, man muss sie auch aushalten können. Drei Besuche.

Friedlich. Nur schwer zu ertragen. Laut. Leise. Erholsam. Beklemmend. Heilend. Stille kann Vieles sein – aber nicht jeder kann still sein.

Kerzengerade, mit geschlossenen Augen und im Schoß aneinandergelegten Händen sitzt Schwester Alfonsa auf dem Stuhl in der Klara Kapelle im Mutterhaus der Krefelder Franziskus-Schwestern. Die Frühlingssonne fällt durch das schräge Fenster auf ihr weißes Haar und taucht den kleinen Raum in warmes Licht. „Wenn ich Stille erfahren will, muss ich Stille wollen“, hatte sie zuvor im Gespräch erklärt. Im stillen Gebet, ihrem Zwiegespräch mit Gott, sieht die Ordensfrau ziemlich zufrieden aus.

„Verletzungen in der Partnerschaft, Ärger im Job: In der Stille kommt hoch, was uns belastet.“

Ob Kirche, kleine Kapelle oder Leseraum: Orte der Stille können unterschiedlich sein.

Schwester Alfonsa

Die heute 79-Jährige war 24, eine junge Frau, als aus Christa Schwester Alfonsa wurde. „Weil Gott es so wollte“, sagt sie. „Er beschenkt mich mit innerem Frieden und gibt meinem Leben einen Sinn. Es ist ein Geschenk, so leben zu dürfen.“ Stille, die Besinnung auf Gott, ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Lebens. Stille – ein Wort mit vielen Eigenschaften, das für gläubige Christen dieser Tage eine besondere Bedeutung hat.

Gerlinde Elstermann im Leseraum der Christlichen Wissenschaft.

Jetzt in der Karwoche sei Jesus den Menschen besonders nah, glaubt Schwester Alfonsa, „er ist für uns gestorben“. Ihrer Trauer darüber geben Christen weltweit an Karfreitag Ausdruck. An diesem stillen Feiertag, dem Freitag vor Ostern, gedenken sie der Kreuzigung Christi. „All die Schmerzen und Verachtung. Jesus hat das alles auf sich genommen, um uns von unseren Sünden zu befreien“, sagt Schwester Alfonsa. „Das ist so etwas Großes und Tiefes, das braucht Ruhe und Besinnung.“

Allerdings: Stille auszuhalten will gelernt sein. „Das geht nicht in fünf Minuten“, betont die Nonne und zieht ein Buch mit dem Titel „Zeit – Der spirituelle Fastenbegleiter“ aus dem Regal. Auch wenn sich die Zeit in einer von Rastlosigkeit bestimmten Welt nicht anhalten lasse, so könne man doch „in der Zeit Ankerplätze finden, entschleunigen und innehalten“, glaubt der Autor. „Ein entsprechender Raum ist oft eine große Hilfe, Stille zu erfahren“, davon ist Schwester Alfonsa überzeugt.

Das Kloster am Jungfernweg ist ein Haus für alle, die Besinnung suchen

Schwester Alfonsa findet knieend in der Klara Kapelle Ruhe für Zwiegespräche mit Gott.

Die Klara Kapelle ist so ein Raum. Besucher kommen zum „Oasen-Tag“ oder „Kloster-Wochenende“ in das unscheinbare Kloster im Haus Mariae Heimsuchung am Jungfernweg, Mitten in der Innenstadt, das kein Kirchturm, kein Kreuz als solches verrät. In der Kapelle wollen sie „einfach mal zur Ruhe kommen, abschalten“, dich selbst in der Stille zu hören, wichtig zu nehmen: Wer bin ich eigentlich, durch wen – und wozu? Wofür kann ich dankbar sein? Wer Stille zulassen könne, der finde auch Antworten, daran glaubt die Ordensschwester fest. Die Flucht in die Stille allerdings gelinge den wenigsten. „Verletzungen in der Partnerschaft, Ärger im Job: In der Stille kommt das hoch, was uns belastet. Hier darf es an die Oberfläche.“