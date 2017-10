Gemeinsam mit Besitzer Jan Aretz feierten Musiker und Gäste den Geburtstag. Dabei ging es ziemlich rockig zu.

Krefeld. Rock am Ring trifft es nicht ganz. Rock am Wall kommt der Sache schon näher. Denn unmittelbar am Ostwall, genauer an der Schwertstraße, wurde am Wochenende gehörig gerockt. Gleich mehrere Bands und Solisten kamen mit ihren Instrumenten und Stimmen vorbei, sprachen damit der Kult-Kneipe „Blauer Engel“ ihre Glückwünsche zum 35-jährigen Bestehen aus. „Wir wollen unbedingt dabei sein, denn wir haben uns hier vor genau 30 Tagen kennengelernt“, sagte Sylvia. Die 40-jährige Krefelderin, die im Personalmanagement arbeitet, strahlte Marco Becker (37) an, der eigentlich in Hildesheim als Kunstzimmerer und Porträtmaler arbeitet. Die Beiden waren schon am Freitag zum Auftakt der Feierlichkeiten gekommen.

Sylvia schätzt schon lange die besondere Atmosphäre in diesem Lokal. Ihre Freundin Nicole (38) findet die bunte Mischung des Publikums gut. Das mag auch Andreas: „Michael hat von dem Lokal so geschwärmt, dass wir uns das mal ansehen wollten“, sagt er. Gemeinsam mit Sina und Bastian machen die Drei gerade ihr Diplom als Schlagzeuger – und zwar im Krefelder „Drummer Institute“, das seit vielen Jahren Berufsmusiker Michael Mertens leitet.

Zwölf Bands und Solokünstler kamen

Mertens war ebenfalls mit von der Partie. Er machte auf der Bühne in der Formation der „Wet Witches“ den Anfang des dreitägigen Festivals. „Das heißt übersetzt nasse Hexen, denn früher haben wir ganz ordentlich gehext“, sagte Sängerin Pe Krieger, die seit vielen Jahren ein Stammgast im „Blauen Engel“ ist. Die Band kam genauso gut an wie der Hip-Hop-Star Flo Mega oder das Original Waldo Karpenkiel.

Der Schlagzeuger, der nie ohne Kopfbedeckung anzutreffen ist, gratulierte gemeinsam mit Jochen Conzen und Georg Mahr. Sie spielten deutsche Ohrwürmer, bezeichneten sich selbst als die „Schlechteste Band der Welt“. Insgesamt gaben sich zwölf Bands beziehungsweise Solokünstler die Instrumente in die Hand. „Wir wollten damit unseren Kunden, die uns so lange die Treue gehalten haben, einmal Danke sagen“, erklärt Jan Aretz (32), der das Szene-Lokal erst zur Jahreswende 2016/17 übernommen hatte.

Mittendrin waren auch einige frühere Besitzer. So wie Rolf Montag, der den „Blauen Engel“ 1982 gemeinsam mit Oliver Oelgart gegründet hatte. Außerdem Cornelia „Conny“ Horsthemke, Max Wiesel und Sigrid „Sigi“ Schneider, die vor Aretz das Lokal fast 16 Jahre lang leitete.

Einen weiteren Gig gab außerdem Krefelds Liedermacher Steven Hein. Das Publikum war begeistert. „Dies ist hier einer der letzten urigsten Kneipen in Krefeld. Ich schätze neben den Gästen die nette und immer freundliche Bedienung“, sagte ein 53-Jähriger.

Aus Bockum waren Oliver und Gabriele gekommen. Sie wünschen sich, dass es „diese Kneipe auch noch in den nächsten 35 Jahren gibt“.