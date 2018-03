Krefelds neuer DGB-Chef Philipp Einfalt im WZ-Interview über die Aufgabe von Gewerkschaft, Schulsozialarbeit und mehr.

Philipp Einfalt ist Ur-Krefelder, verheiratet, 46 Jahre alt und seit kurzem Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Krefeld. Eine vielfältige Aufgabe für den Mann, der selbst eigentlich Vielfalt statt Einfalt heißen müsste. Nach einer Zeit am Gymnasium am Stadtpark nahm Einfalt über die Termeer-Realschule einen Umweg zum Abi am Fabritianum. Dem Studium der Herpetologie ließ der Schlangenfreund ein weiteres in Sonderpädagogik folgen. Seine 20-jährige Laufbahn bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mündet für den Lehrer nun im Vorsitz des DGB. Einfalt will Akzente setzen. Wie, das verrät er im Interview mit der WZ.

DGB-Vorsitzender nach dem allgegenwärtigen Ralf Köpke. Große Fußstapfen?

Philipp Einfalt: Ralf Köpke hat 16 Jahre die Geschicke des DGB gelenkt und sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Krefeld eingesetzt. Ich fühle mich über das Vertrauen der Gewerkschaften im DGB geehrt, seine Nachfolge antreten zu dürfen. Rund 15 400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in der acht Gewerkschaften umfassenden DGB-Familie in Krefeld organisiert. Eine große Aufgabe wartet auf mich.

Welches ist ihr vordringlichstes Thema?

Einfalt: Bildung von Anfang an! Dabei darf der Bildungserfolg nicht vom familiären Bildungshintergrund, der Herkunft oder dem Geschlecht einer Person abhängen. Denn nur gute Bildung ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe. Kinder besuchen regelmäßig die Kita, die Schule, erreichen einen Schulabschluss und finden einen Ausbildungsplatz, Studienplatz oder eine für sie geeignete Beschäftigung, um eine bessere Teilhabe zur erreichen und im Bedarfsfall den Armutskreislauf zu durchbrechen. Nur so werden sich unsere Wirtschaft sowie die sozialen und politischen Bedingungen in unserer Stadt in unserem Land erfolgreich und nachhaltig entwickeln. Gelingt es nicht, allen Menschen die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen, können sich Einzelne abgehängt fühlen und Populisten gewinnen an Zustimmung. Außerdem kann der Mangel an Fachkräften in Wirtschaft und Verwaltung zu einer Wachstumsbremse werden.

Sie beklagten zuletzt die hohe Anzahl der Langzeitarbeitslosen in Krefeld. Was ist zu tun?

Einfalt: Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag die Förderung des sozialen Arbeitsmarktes beschlossen. Bundesweit sollen 150 000 Plätze und jährlich eine Milliarde Euro bereitgestellt werden. Die zusätzlichen Arbeitsstellen müssen weder im öffentlichen Interesse noch wettbewerbsneutral sein. Entsprechend können die öffentlich geförderten Beschäftigungsangebote bei privaten Arbeitgebern, bei den Kommunen und im öffentlichen Sektor entstehen. Das Arbeitsverhältnis entsteht durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ist tariflich bezahlt und unbefristet. Es gibt Qualifizierungs- und Coachingangebote. In Krefeld arbeiten viele Menschen seit Jahren an der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Unter Einbeziehung dieser Expertisen ist vielleicht ein Stufenmodell, das die Menschen dort abholt, wo sie stehen, zu etablieren.