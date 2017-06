DGB-Chef wird Geschäftsführer im Landesbezirk. Dem Ortsverein will er weiter vorstehen. Ein Gespräch über Wehmut und Solidarität.

Krefeld. Niemals geht man so ganz? Vielleicht trifft es auf Ralf Köpke zu. Er wird hauptberuflich Landesbezirksgeschäftsführer in Düsseldorf. Und zwar schon zum 1. Juli, was bedeutet, dass er seinen Job als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall aufgibt und am Ostwall die Suche nach einem Nachfolger beginnt.

Mit Köpke geht einer, der alle kennt, den alle kennen. Ein Freund des klaren Wortes, politisch sozialisiert, aber ohne Parteibuch. Überparteilich, tief verwurzelt in Wirtschaft – etwa als Sprecher bei Zukunft durch Industrie –, Politik und Vereinsleben, gern gesehener Gast auf den Podien der Stadt. Im Interview mit der Westdeutschen Zeitung blickt Köpke auf sein Krefeld heute und nennt Ross und Reiter.

Herr Köpke, Sie haben bereits Freitag ihren letzten Arbeitstag bei der IG Metall. Wie kommt es zu dem schnellen Abgang?

Ralf Köpke: Natürlich hatte ich schon ein wenig Zeit und habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Weg nochmal einschlagen soll. Ich bin 56 und hätte die zehn Jahre auch gut in dieser spannenden Stadt mit tollen Kollegen verbringen können.

Aber?

Zur Person

Werdegang Ralf Köpke ist 56 Jahre alt und Vater dreier Töchter (19, 11 und 7). Geboren in Moers-Kapellen, lebt er in einer Bergbaukolonie im Stadtteil Meerbeck. Der Fußballer spielt bei den Alten Herren vom GSV Moers, beim DGB Krefeld ist er seit 15 Jahren. Der studierte Erziehungswissenschaftler kam vom Internationalen Bund (IB) über Pro Arbeit/Moerser Arbeitslosenzentrum (Malz) am 1. Mai 2012 zur IG Metall Krefeld

Köpke: Mit meinem Vorgänger Manfred Wotke und Landeschef Andreas Meyer-Lauber gehen gleich zwei entscheidende Persönlichkeiten in den Ruhestand. Als Landeschefin ist Anja Weber vorgeschlagen, sie ist mein Alter, eine Klasse-Kollegin. Wir haben die Chance, den Verband gemeinsam für die Zukunft zu stabilisieren, der Digitalisierung Rechnung zu tragen, ihn nach vorne zu bringen. Ich möchte gestalten und diese Herausforderung annehmen.

Viele Akteure in Krefeld werden überrascht sein.

Köpke: Ich bin keiner, der sich so wichtig nimmt, aber was mir in den letzten Tagen innerhalb und außerhalb der IG Metall an Sympathien und guten Wünschen begegnet ist, nimmt mich schon enorm mit. Ich bin sehr emotionalisiert und kann mich noch gar nicht richtig auf die neue Aufgabe freuen. Aber ich möchte ja auch Krefelder DGB-Chef bleiben.

Sie sind vor 15 Jahren aus Moers gekommen. Was hat sich für Sie persönlich in der Zeit verändert?

Köpke: Für mich persönlich die Akzeptanz als Auswärtiger, die man sich in Krefeld hart erarbeiten muss. Ich habe es geschafft, durch viele persönliche Gespräche und Offenheit zu allen Seiten. Und das geht viel besser, wenn du nicht parteigebunden bist.